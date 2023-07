La nueva etapa de Benjamin Mendy, el jugador al que acusaron de ocho violaciones y era inocente

Benjamin Mendy fue declarado no culpable de un total de ocho cargos de violación. Pese a que varios medios británicos fueron muy duros con él e incluso aparecieron relatos de las presuntas víctimas, la justicia no tuvo ninguna duda. "No quiero tener sexo contigo. Me decía... Sólo quiero que te quites la ropa y echarte un vistazo. Te prometo que no te tocaré. Sólo quiero verte... Quiero ver tu cuerpo. Quiero ver tus tetas. Tus pechos son tan grandes...", afirmó la mujer. Mendy llegó a estar en la cárcel. "Solo haces una cosa: pensar. Tenía 4 libras esterlinas al día, las gastaba en la cantina. En mi vida anterior, podía tener todo lo que quisiera. Aprendí el valor del dinero. Estaba triste en la cárcel pero aprendido muchas cosas", afirmó hace unas semanas en una entrevista.

Vinicius publicó un mensaje de apoyo a Benjamin Mendy en sus redes sociales. "Siento todo lo que has pasado, Benjamin Mendy. Has perdido dos años de tu carrera, pero eso es lo de menos en toda esta situación... ¿Y los daños psicológicos? Seguro que tu vida nunca volverá a ser la misma. La cultura de la destrucción de reputaciones se ha cobrado otra víctima", dijo el brasileño.

Mendy quiere empezar de cero. Atrás quedó su etapa en el City. El campeón del mundo con Francia en 2018 ahora vuelve a la Ligue 1 para jugar en el Lorient. El ex del City firma por dos temporadas con 'Les Merlus'. "Después de haber superado el tradicional reconocimiento médico, Benjamin Mendy, campeón del mundo 2018, cuádruple ganador de la Premier League con los colores del Manchester City y campeón de la Ligue 1 con el Mónaco reforzará la plantilla del Lorient para esta nueva temporada", afirma el comunicado oficial del club.

Mendy tiene que recuperar su tono físico. Anteriormente, fue una de las sensaciones del Mónaco, el club francés recibió 57,5 millones de euros por parte del City. Allí, a las órdenes de Guardiola,-, disputó 75 partidos en los que marcó dos goles y dio 14 asistencias.