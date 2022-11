Las sorprendentes declaraciones de Guardiola sobre Mendy, acusado de múltiples violaciones

El juicio por violaciones al futbolista Benjamin Mendy está dejando declaraciones sorprendentes, polémicas e indignantes. Estas últimas suelen ser las de las mujeres que acusan al futbolista de haber abusado de ellas.

Para defenderse, Mendy hizo llamar a Pep Guardiola, su entrenador en el Manchester City y el técnico español contestó cuando le preguntaron acerca de lo que hacen los futbolistas cuando no están en el campo de entrenamiento: “Controlo a mis jugadores cuando estamos juntos en los entrenamientos. En su vida privada, no sé lo que hacen. No sigo a los jugadores en las redes sociales, así que no sé lo que hacen fuera de mi control en los entrenamientos y en los partidos... No soy su padre”, contestó el técnico del City.

Según sus palabras, sí que “se daría cuenta inmediatamente” si un futbolista tiene problemas en el entrenamiento, pero no tiene por qué saber lo que sucede cuando están lejos de los entrenamientos.

El entrenador declaró por videoconferencia y cuando le preguntaron por cuando Mendy infringió las normas anti Covid celebrando fiestas, Guardiola aseguró que lo sabía, que había hablado con el jugador y que éste había reconocido sus errores.

Le pidieron a Guardiola que describiera al futbolista y el entrenador fue muy claro, aunque sorprendió por lo que dijo: “Es un chico muy bueno, yo diría que muy generoso. Creo que es feliz y lo recuerdo cuando estábamos juntos y todo el mundo le pedía algunos favores y él era capaz de hacerlos, aseguró Pep sobre el acusado de violaciones. Sus palabras siguieron siendo muy generosas a favor de Mendy: “Creo que se adaptó muy rápido al equipo y diría que estaba muy contento de poder ayudar a los demás”.

Fue entonces cuando al entrenador le recordaron que el juicio era porque a Mendy se le acusaba de “graves delitos sexuales: “Mendy me pidió que viniera hoy aquí con todos ustedes, su señoría, y por eso estoy aquí”, contestó Pep.

Se acusa a Mendy y su amigo Louis Saha Matturie de violar a varias mujeres en la mansión del futbolista o en un apartamento de Manchester. Mendy ha negado todos los cargos que se le imputan, mientras que Matturie, de 41 años ha negado seis cargos de violación y tres de agresión sexual relacionados con siete mujeres jóvenes. Ambos han dicho que, si hubo relaciones sexuales, fueron consentidas.