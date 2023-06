Se reabre el caso Mendy: "No seas tímida, he tenido sexo con 10.000 mujeres"

Benjamin Mendy fue declarado no culpable de seis cargos de violación y otro de agresión sexual. Sin embargo, ahora se enfrenta a un nuevo juicio por un cargo de violación y otro cargo de intento de violación. La mujer de 28 años afirmó que acompañó a Benjamin Mendy a una habitación y le dijo claramente al futbolista que "no quiero tener sexo contigo". "Sólo quiero que te quites la ropa y echarte un vistazo. Te prometo que no te tocaré. Sólo quiero verte... Quiero ver tu cuerpo. Quiero ver tus tetas. Tus pechos son tan grandes...", fue la presunta respuesta del deportista.

"Estaba confundida. ¿La gente en su casa sabe lo que está pasando? ¿Habría alguna diferencia si hubiera dicho algo? Quiero decir... son sus amigos, es su territorio, no grité, porque no entendía lo que estaba pasando. No soy realmente una gritona, así que traté de luchar para escaparme de él. Me decía que no fuese tímida que había tenido sexo con 10.000 mujeres", relató la denunciante de 29 años.

"La fiscalía sostiene que el responsable del abuso sexual que sufrieron estas dos mujeres fue Benjamín Mendy. En una ocasión intentó tener sexo forzado con una invitada, la mujer A. "En otra ocasión violó a una invitada en uno de sus dormitorios, la mujer B", dijo.

Mendy se ha sincerado sobre su experiencia en la cárcel: “Solo haces una cosa: pensar. Tenía 4 libras esterlinas al día, las gastaba en la cantina. En mi vida anterior, podía tener todo lo que quisiera. Aprendí el valor del dinero. Estaba triste en la cárcel pero aprendido muchas cosas”.