La nueva palanca de Laporta para inscribir jugadores

El Barça tiene varios problemas, pero uno de ellos es el más importante: debe inscribir en la Liga a Gavi, Araujo, Iñaki Peña, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Oriol Romeu, Ilkay Gündogan e Iñigo Martínez. Sport informa de un dato clave al respecto. "Para inscribir a todos estos jugadores, el club azulgrana debe conseguir ‘Fair Play’, pues sigue excedido por lo que hace referencia a la masa salarial a pesar de haberla rebajado en 200 millones de dólares. Lo debe lograr con ingresos y en estos momentos no parecen cercanas las ventas de los jugadores que no cuentan para Xavi. También descarta el club, como explicó su vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, en una entrevista en SPORT, una venta de un jugador importante", afirman.

En estos días puede existir el okey para que los jugadores pendientes de inscripción gracias a la llegada de una importante inyección económica que forma parte del Plan de Viabilidad que el Barça le presentó y que fue aprobado por Javier Tebas.

"Cuando estás excedido como lo está el Barca, puedes fichar e inscribir con % de ahorro de las salidas de jugadores. 50 % del ahorro de la ficha y 50 % de la amortización y 20 % del beneficio neto de las ventas de jugadores. Con esos ahorros un club excedido genera Fair Play y puede inscribir. Ejemplo: una venta de Ansu Fati por 50 millones le generaría al Barça como club excedido y con los porcentajes anteriores, aproximadamente sólo 15 millones de Fair Play y con ellos podrías fichar e inscribir a un jugador cuyo coste para las dos próximas temporadas sea de 15 en total. El Barça ahora mismo eso no lo podría hacer. Aunque vendiese a Fati esos 15 millones no los podría usar. En todo caso irían a cuenta de los 60 que debe compensar por el impago (de momento) de las dos palancas. Es decir no puede inscribir a ningún jugador aunque los fiche si no cobra los 60 kilos o genera 60 de Fair Play con salida masiva de jugadores y ahorros de salarios", informa Pedro Morata.

Laporta ya reconoció en 2022 los problemas que tenían. "Ahora estamos bloqueados. Según LaLiga, ni ingresando 600 millones de euros podríamos tener margen salarial”, aseguró Laporta. “Tenemos una doble realidad perversa, que es el criterio de LaLiga. Es inverosímil la forma que tiene de reaccionar ante una situación como la del Barcelona. Respetamos las normas, pero entendemos que son estrictas y un agravio comparativo con otros países", concluyó.