El Barça está bloqueado por un impago de 60 millones de palancas

El FC Barcelona atraviesa uno de sus peores momentos. Y es que, tal y como informa Cope, si este martes comenzara LaLiga no podrían ser inscritos ni Gundoghan ni Iñigo Martínez, ni Oriol Romeu ni tampoco ninguno de los jugadores renovados: Sergi Roberto, Ronald Araujo y Marcos Alonso. El único que se salva sería Gavi que está inscrito pero pendiente de una cautelar judicial.

"Cuando estás excedido como lo está el Barca, puedes fichar e inscribir con % de ahorro de las salidas de jugadores. 50 % del ahorro de la ficha y 50 % de la amortización y 20 % del beneficio neto de las ventas de jugadores. Con esos ahorros un club excedido genera Fair Play y puede inscribir. Ejemplo: una venta de Ansu Fati por 50 millones le generaría al Barça como club excedido y con los porcentajes anteriores, aproximadamente sólo 15 millones de Fair Play y con ellos podrías fichar e inscribir a un jugador cuyo coste para las dos próximas temporadas sea de 15 en total. El Barça ahora mismo eso no lo podría hacer. Aunque vendiese a Fati esos 15 millones no los podría usar. En todo caso irían a cuenta de los 60 que debe compensar por el impago (de momento) de las dos palancas. Es decir no puede inscribir a ningún jugador aunque los fiche si no cobra los 60 kilos o genera 60 de Fair Play con salida masiva de jugadores y ahorros de salarios", informa Pedro Morata.

"Las hipotéticas ventas de Kessie por 30 millones, Abde por 15, Ansu Fati por 50, Ferran Torres por 50, Lenglet por 10 y Eric Garcia por 10 le produce en términos de Fair Play al Barca cerca de esos 60 millones. "Es decir, la salida de seis jugadores y el ingreso de 165 millones en esos jugadores, con las amortizaciones pendientes y salarios aproximados, le darían derecho al Barça a cerca de 60 millones de Fair Play. Pues bien, hecho todo lo anterior, el Barça habría compensado los 60 impagados de las palancas y volvería a la situación de club excedido, donde actualmente está. No obstante muchas de las operaciones anteriores son poco probables con lo que es más difícil todavía. Y tampoco te puedes quedar sin 6 o 7 jugadores de 25 0 26 de plantilla y no traer a nadie", dice.

Laporta ya reconoció en 2022 los problemas que tenían. "Ahora estamos bloqueados. Según LaLiga, ni ingresando 600 millones de euros podríamos tener margen salarial”, aseguró Laporta. “Tenemos una doble realidad perversa, que es el criterio de LaLiga. Es inverosímil la forma que tiene de reaccionar ante una situación como la del Barcelona. Respetamos las normas, pero entendemos que son estrictas y un agravio comparativo con otros países", concluyó.