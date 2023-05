La oferta récord que tiene Messi sobre la mesa y que le aleja del Barcelona

Messi no va a seguir en el PSG y lo va a dejar de malas maneras, tras ser sancionado por un viaje no permitido. Eso es el punto final de una relación que nunca ha sido bueno. Llegó con todas las expectativas del mundo y se va a ir sin cumplir lo que todos esperaban. Ahora, con el fin de contrato este verano se le abre el futuro y el Barcelona es el más interesado, pero también el que menos posibilidades tiene para pelear por él.

El que más es el fútbol de Arabia Saudí. Según Telegraph Sport el gobierno de Arabia Saudí está preparando el acuerdo salarial más importante de la historia del fútbol. Según el periódico inglés las conversaciones con los representantes de Messi, encabezados por su padre Jorge, están en marcha y se habla de unos 365 millones de euros de sueldo, lo que superaría lo que cobra Cristiano Ronaldo

El portugués fichó por el Al-Nassr, actualmente segundo de la liga por detrás del líder, el Al-Ittihad. Pero el rival tradicional del Al-Nassr es el Al-Hilal y el plan sería que Messi fichara por ese club, para que los dos grandes de la competición tuviesen a los que fueron los dos grandes futbolistas del mundo durante tantos años

Según el diario británico el plan de fichar a Messi es sobre todo de cara al exterior para asegurar el estatus del país como destino de clubes finales para las grandes figuras mundiales. El desarrollo del fútbol ha sido acelerado por el poder gobernante saudí, Mohammed bin Salman, en el marco del plan Visión 2030 del príncipe heredero para situar el deporte en el centro del plan modernizador del país. La asistencia a la Pro League saudí casi se ha duplicado año tras año, y las conversaciones sobre la liga en las redes sociales entre mujeres y niñas desde su llegada han aumentado un 237%, según cifras oficiales que da el Telegraph Sport.

El Barcelona no puede competir con esa oferta

La unión Messi con Arabia Saudía viene de hace años. Ya es el embajador de más alto perfil de la Autoridad Saudí de Turismo (STA) y por eso viajó a Arabia Saudí y por eso ha sido castigado por el PSG. Según The Telegraph las peticiones del jugador para visitar Arabia Saudí fueron rechazadas, así que cuando voló a Riad en su jet privado se trató como un incumplimiento de su contrato. Cuando Messi no se presentó al entrenamiento del lunes, el PSG quiso pronunciarse, aunque no ha hecho ninguna declaración formal al respecto para no exacerbar aún más la situación. No sólo es fútbol, Arabia y Qatar compiten también en el plano geo estratégico y Messi ahora, es un peón más.

Contra eso el Barcelona sólo puede presentar el aspecto emocional, que no es poco, pero que puede que no sea suficiente. Además, el club de Laporta tiene problemas institucionales, con la salida de Alemany, que ha alimentado los rumores acerca de cómo funciona el club. Xavi Hernández ha dicho que quiere a Messi y es la principal arma del club catalán para ficharle, pero no está claro que deportivamente y económicamente sea un fichaje positivo para el Barcelona. Messi llegará con 36 años y necesita un equipo que juegue para él. Llega además, con toda la ambición colmada, pero la nostalgia y las necesidades azulgranas ven el regreso con buenos ojos. Y luego hay que convencer al futbolista para que acepte rebajarse el sueldo en comparación con lo que cobra en el PSG y más aún con lo que le ofrece Arabia Saudí