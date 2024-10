Omorodion pide pista en la absoluta

Samuel Omorodion no se cansa de hacer goles. El joven delantero español de 20 años llegó al Porto por 15 millones de euros en el mercado de verano procedente del Atlético de Madrid, tras una sesión con el Alavés y sin haber llegado a debutar con el primer equipo colchonero. No entraba entre los planes de Diego Simeone, quien necesitaba hacerle un espacio a Julián Álvarez y Sørloth, pero ahora su racha goleadora no pasa desapercibida y se ha traspasado a la selección.

Ayer se enfrentó España sub-21 a Malta, por el clasificatorio para el Europeo 2025 en la misma categoría. El encuentro, además de ser un partido para cumplir con la agenda debido a que los de Santi Denia ya tenían garantizada su participación, sirvió para que Samuse despachara con un póker en el primer tiempo, dejando el partido definido antes de entrar al descanso.

Al final, el juego terminó 6-0 y con esto se cerró la fase de clasificación para España, que finalizó primera del Grupo B con 28 puntos tras 9 victorias y 1 empate, 28 goles a favor y 25 en contra. Por detrás, el segundo puesto se lo quedó Bélgica, que fue la única selección que logró sacarle algún punto a La Rojita.

Con esta gran actuación, Omorodion logró replicar lo que hace once años hizo Álvaro Morata, cuando anotó cuatro goles en un partido de la sub-21 en el 0-6 ante Suecia y Rodrigo Moreno ante Dinamarca en 2012. Esto es muestra del gran nivel en el que se encuentra el de Melilla, quien además en su club suma siete goles en siete partidos, incluyendo la Primeira Liga y la Europa League.

Los reflectores sobre Samu

Como era de esperarse, varios equipos comienzan a ver en dirección de la joven promesa española, considerándolo una gran alternativa para el futuro. El Chelsea ya lo sondeó en el mercado pasado, pero el Porto logró ganarle la partida y se hizo con los servicios del jugador. Sin embargo, el interés sigue latente, pero no es el único pretendiente que podría tener Omorodion.

UEFA Europa League - FC Porto vs Manchester United MANUEL FERNANDO ARAUJO Agencia EFE

Desde Barcelona podrían ver con buenos ojos la repatriación del jugador, considerando que sería un buen recambio ofensivo para un Robert Lewandowski que hoy en día es el principal goleador. Con su físico imponente, velocidad y olfato goleador, Samu es una gran alternativa para los culés. A esto se suma la buena relación que tiene Deco, director deportivo del club azulgrana, con el conjunto portugués.

Además, y con la escasez de atacantes de área en la selección española, la racha de Omorodion es una buena noticia y lo podría perfila para ser una alternativa en los futuros llamados de Luis de la Fuente, considerando que el principal referente es Álvaro Morata, quien pese a haber marcado ayer frente a Serbia, se le ha dificultado bastante vestirse de goleador en los últimos tiempos con La Roja.