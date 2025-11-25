Opciones para sentir y vivir la F1 de MADRING

Han transcurrido más de 45 años desde la última vez que Madrid celebró un Gran Premio de Fórmula 1, por lo que el contrato firmado por la organización madrileña hasta 2035 ha despertado el interés de millones de espectadores por vivir la experiencia de la mejor manera posible. La F1 es el acontecimiento deportivo que congrega más aficionados a nivel global, con una media de 90 millones de seguidores por cada Gran Premio. Se calcula que la carrera atraerá a Madrid a 300.000 visitantes, en su mayoría internacionales, impulsando el turismo de la capital.

MADRING, nombre del trazado madrileño, será el primero que se desarrolle en un circuito urbano de una gran capital europea. La organización destaca que será el circuito mejor conectado por transporte público, ya que el 80% de los asistentes llegará utilizando este medio, con una ubicación estratégica que facilita también la movilidad internacional para quienes aterricen en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Paquetes Match Hospitality

La organización ha preparado espacios y puntos exclusivos a través de MATCH Hospitality para poder disfrutar al máximo de los 5,4 kilómetros de longitud del circuito y de las 22 curvas que lo componen. Los equipos participantes darán un total de 57 vueltas a Madring, por lo que los lounges y clubes de lujo serán los lugares propicios para sentir la adrenalina del circuito.

Las zonas Hospitality son áreas exclusivas diseñadas para ofrecer una experiencia premium a invitados VIP, patrocinadores, empresas, medios y, en algunos casos, aficionados con entradas especiales. Son los espacios donde la F1 despliega su versión más cuidada de atención al cliente, relaciones públicas y networking. Los paquetes de MATCH Hospitality incluyen acceso a lounges exclusivos con vistas panorámicas, experiencias gastronómicas gourmet con chefs de primer nivel, barra libre con cócteles, apariciones exclusivas de pilotos y personalidades del deporte, entretenimiento en directo y experiencias interactivas.

"El Mirador" es un oasis inspirado en los clubes de playa mediterráneos

"El Mirador" y "La Azotea" serán dos puntos estratégicos al situarse en la curva La Monumental, que estará peraltada con una inclinación de 24 grados. El Mirador invitará a relajarse bajo el sol en cómodas tumbonas y bean bags, mientras se disfrutan los pop-ups gastronómicos de algunos de los restaurantes más prestigiosos de Madrid, con música en directo y una selección de DJs. "La Azotea", por su parte, contará con tres plantas que combinan terraza al aire libre, pérgolas, áreas lounge y un restaurante con menús selectos.

El "Traction Club" será un exclusivo lounge interior ubicado en el edificio de Ifema Madrid, que dispondrá de grandes pantallas y acceso directo a una grada de hospitality desde la que se contemplarán vistas privilegiadas de la curva 18 y de la salida del túnel. Completan la oferta: "Club 91", con vistas privilegiadas a la línea de salida y meta, los garajes de los equipos y la emblemática curva 1; "Ignition Club", situado frente a las curvas 13 y 14, donde podrían producirse los adelantamientos; y «La Terminal», un pabellón situado entre las curvas 18 y 19.

Como proveedor del Alojamiento Oficial, MATCH ofrece otras opciones privadas y personalizables. Los Palcos Club 91 son suites privadas para hasta 60 invitados (y una suite especial para 100), con terrazas de vistas directas a la salida, la meta y la curva 1, gastronomía de chefs con estrella Michelin, bebidas premium y acceso a las fiestas en la azotea del Club 91. Los Boxes ofrecen la experiencia más exclusiva y reservada, con palcos privados para 30 personas frente a la línea de meta y los garajes. Por último, las Traction Suites están pensadas para grupos de hasta 40 personas, con vistas a la curva 18, catering gourmet y acceso a todas las actividades del Traction Club. Match añade una cuidada selección de hoteles ubicados en las inmediaciones del circuito.

Sentir y vivir la F1 de MADRING

Sostenibilidad de MADRING

El evento ha sido diseñado para ser neutro en emisiones de carbono en los alcances 1 y 2, siguiendo la política de sostenibilidad de la F1 y su meta de reducir el impacto ambiental. Durante las fases de construcción, desarrollo y desmontaje se monitorizan aspectos como el ruido, la calidad del aire, la temperatura y las vibraciones. La organización empleará sistemas geotérmicos, aerotérmicos y paneles solares, con iluminación de bajo consumo y una planta fotovoltaica de 5 MW con puntos de recarga. El catering eliminará el uso de plásticos de un solo uso. De manera adicional, Ifema Madrid mantiene su compromiso social a través de distintos proyectos.