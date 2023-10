Otro ex futbolista lanza su mensaje contra las mujeres en el fútbol y las respuestas con contundentes

Las mujeres han llegado al mundo del fútbol, uno de los grandes reductos masculinos que aún quedan y no todos lo entienden. Ha pasado con el ex futbolista Alfonso, pero no es el único. "Si veo a una futbolista inglesa diciendo... 'Si yo hubiera estado en esa posición habría hecho esto', no creo que sea lo mismo", ha dicho el ex futbolista Kevin Keegan. Matizaba un poco su posición: "Entre los presentadores que tenemos ahora, algunas mujeres son tan buenas o incluso mejores que los hombres. Es un gran momento para ellas. Pero cuando escucho a una jugadora de fútbol inglesa decir algo sobre Inglaterra vs Escocia en Wembley y dice: 'Si estuviera en esa posición, habría hecho esto', no creo que sea lo mismo. No creo que haya tanta superposición". También habló del fútbol femenino: "Cuando era seleccionador de Inglaterra, una vez entrené a las mujeres de Inglaterra. Fueron mucho mejores de lo que pensé que serían. Participé jugando con ellas. No pude coger el balón y una de ellas me hizo un 'caño' que que me hizo mucho daño".

Por supuesto, le han respondido, Ha sido la organización Women In Football (Mujeres en el Fútbol), que defiende el papel de las mujeres en el fútbol. "Kevin Keegan parece estar abogando por una especie de apartheid de género en el fútbol, en el que el juego de los hombres sólo puede ser discutido por hombres, y las 'damas' son desterradas a una habitación separada", dice un comunicado del grupo. Como todo el mundo, tiene derecho a opinar, pero en las redes sociales los trolls y los agresores ya han salido en masa a aplaudirle", decía.

El episodio de Luis Rubiales y España

Y continuaba: "La encuesta realizada por Women in Football a principios de este año reveló que el 82% de las mujeres que trabajan en este deporte han sufrido discriminación en el trabajo, incluido el sexismo, el acoso sexual y los comentarios despectivos sobre la capacidad basados en el género. Y no olvidemos las acciones perpetradas por Luis Rubiales inmediatamente después de la final de la Copa Mundial Femenina, hace tan sólo unas semanas". Y después de citar a Rubiale, termina. "En este contexto, Keegan y las personas de mentalidad similar tienen la obligación moral de guardarse sus opiniones para sí mismos, en lugar de añadir peso a la narrativa que permite el abuso en línea y las amenazas de violencia todos los días simplemente por hacer su trabajo".