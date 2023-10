Las jugadoras se hartan y estudian volver a denunciar a Rubiales: "¡Lo ha vuelto a hacer!"

Jugadoras de la selección española no descartan emprender otras acciones legales relacionadas con el caso Luis Rubiales, después de la filtración de conversaciones privadas con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de quienes han declarado como testigos en el mismo, según han señalado a Efe fuentes cercanas a las futbolistas.

A la vez que El Español desveló parte de la declaración de Rubiales ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que le investiga por agresión sexual y coacciones, también publicó mensajes telefónicos entre la capitana del equipo, Irene Paredes, y Rubiales en el verano de 2022. Unas conversaciones que - según afirman- solo han podido salir del móvil de Rubiales, el mismo que clamó al cielo cuando salieron a la luz los famosos mensajes con Piqué y la Supercopa de Arabia.

Según los mismos, la jugadora trasladó a Rubiales la existencia de problemas en el vestuario desde hacía tiempo y éste respondió que "en la selección las jugadoras no quitan y ponen entrenadores".

¿Putellas mintió?

"Es nocivo", dijo Rubiales en su respuesta, según la información, que apunta que a principios de agosto de 2022 Irene Paredes, Alexia Putellas y Patri Guijarro le pidieron en una videollamada el cese de Jorge Vilda, algo que el expresidente calificó de "chantaje". Unos mensajes que desmienten las versión de Alexia Putellas en rueda de prensa cuando afirmó desconocer por qué habían despedido a Jorge Vilda y añadió que "nosotras no ponemos ni quitamos entrenadores".

Las últimas filtraciones han sido la gota que ha colmado el vaso de unas futbolistas que vienen denunciando este "modos operandi" por parte del expresidente de la RFEF. Ya lo hicieron tras el comunicado de la Federación en referencia al motín de las 15al considerar que Rubiales había filtrado conversaciones internas de las quejas de las jugadoras sobre el ambiente enrarecido que se vivía en el vestuario.

Denuncias de "hackeo"

También lo han denunciado en su declaración ante el juez donde incluso acusaron al ex presidente de haber hackeado el móvil de Jenni Hermoso para fabricar pruebas falsas y manipuladas que luego filtrarían a los medios. En una entrevista en en "Der Spiegel", Vero Boquete denunció que, en medio de la polémica sobre el beso de Rubiales a Jennifer Hermoso, el teléfono móvil de esta última fue 'hackeado' buscando cosas para comprometerla y para exonerar a Rubiales. "Así es la guerra. Sabíamos que no había reglas. El móvil de Jenni fue hackeado Tuvieron acceso a fotos y videos. Luego se filtraron las cosas que podían servir para atacar a la víctima", dijo Boquete al ser interrogada sobre imágenes que muestran a jugadores bromeando sobre el episodio en el autobús. La jugadora hacía así referencia al polémico vídeo publicado por Alvise Pérez -que realizó la única entrevista en España a Luis Rubiales- y que, según denuncian, fue "cortado" y "editado".

"En el autobús también hay otros momentos en que las jugadoras dicen que se trata de algo muy serio que no se puede tolerar. Como la FIFA le había prohibido a Rubiales contactar a Jenni él buscó entonces otros caminos", agregó.

Una grave denuncia que se extendería al sindicato FUTPRO. Amanda Gutiérrez, presidenta de FUTPRO (Asociación de Futbolistas Profesionales), apuntaba a Rubiales al denunciar en la Cadena SER que han sufrido intentos de pirateo informático para acceder sin autorización a sus redes, sistemas informáticos, o datos. "Lo que sí tengo que decir es que nos hemos tenido que poner en contacto con unos profesionales por el tema del hackeo, que ha pasado hasta en FUTPRO... Este intento. No sé si ha surgido efecto o no. En FUTPRO hemos tenido que reforzar nuestra seguridad porque hemos recibido intentos de hackeo", dijo Amanda Gutiérrez en el programa 'El Larguero'.

El mensaje de Montse Tomé

Tampoco tuvo reparos Luis Rubiales en revelar un mensaje de móvil en la polémica entrevista en la que anunció su renuncia. Durante su charla con Piers Morgan, el ex mandatario de la RFEF leyó un mensaje de apoyo en su móvil que no pasó desapercibido y que muchos no tardaron en atribuir a Montse Tomé. Rubiales leyó el texto que recibió tres días después del polémico beso. "Me lo envió una mujer, una persona del staff, apoyándome", que posteriormente dimitió y mostró el máximo rechazo tanto al beso como a su reacción. En un momento de su charla con Morgan, Rubiales decidió señalar, sin personificar, a “una persona que estaba en el bus”, “del staff”, cuando las jugadoras bromearon con él y le pidieron otro beso a Hermoso. “Quiero leer un mensaje. Tres días después, me dijo: ‘Solo puedo estar inmensamente agradecido por el momento que hemos vivido, y eso es también gracias a ti. Quiero mandarte mi apoyo. Que no se empañe lo que has hecho’. Después, esta persona, junto con 10 más, firma una carta en la que dice que mi acto fue machista”, hizo público.

"Blanco y en botella", no tardaron en afirmar muchos usuarios en redes sociales tras escuchar el mensaje que tacharon de particular venganza contra Montse Tomé, suyo futuro sigue en el aire.

Las jugadoras temen que el ex presidente de la RFEF siga filtrando conversaciones privadas para socavar la credibilidad de sus acusaciones. La guerra continúa.