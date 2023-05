Las palabras de Aston Martin contra los críticos de Fernando Alonso

Aston Martin confía en dar un paso al frente. De momento, los resultados acreditan la gran mejora respecto a la anterior temporada porque marchan segundos (con 102 puntos) tras los inalcanzables Red Bull. Desde la escudería creen que pueden ganar el próximo campeonato, siempre y cuando diseñen el mejor coche posible para Alonso. "Tendríamos que dar un paso más, porque Red Bull está muy fuerte, pero si le damos un coche para pelear por el título, puede ser campeón del mundo. Fernando mantiene intacta su motivación, ahora nos toca darle lo que necesita", afirma Mike Krack en una entrevista con Sport Bild.

"Sabíamos que habíamos dado un gran paso adelante en el invierno, pero el hecho de estar en el podio cuatro veces en las primeras cinco carreras es algo que no esperábamos. Queremos empezar con el coche del año que viene lo antes posible. La clave para nosotros es asegurarnos de no sacrificar el coche de este año. Lógicamente es inevitable que sea una evolución del coche de este año. Todo lo que podamos hacer para obtener datos, lo sacaremos del AMR23. Pero sí, buscaremos comenzar lo antes posible con el coche de 2024. Y puedo decir que no queremos ser menos agresivos con respecto al coche de este año", desvela.

Además, también existe un arma secreta, es decir, una novedad que no fue desvelada y que le daría otro impulso a Fernando Alonso. El objetivo es pelearle el Mundial de F1 a Red Bull lo máximo posible. "Hace unos días se informó de que Aston Martin consiguió una nueva evolución de sus pontones para que su AMR23 tuviera menos resistencia aerodinámica y más velocidad punta cuya falta ha sido una de las grandes carencias del coche de Fernando Alonso en este comienzo de temporada. De ahí que Fernando Alonso y Aston Martin se vean con posibilidades de ganar en Mónaco y Barcelona, circuitos lentos y revirados, en los que el coche de Aston Martin puede potenciar la gran carga aerodinámica que genera", informa el citado medio.

El balance entre Alonso y Stroll está en un 5-0 en las carreras disputadas. El tetracampeón, Vettel, también fue compañero de Stroll durante dos años y hubo máxima igualdad. En 2022 acabaron 10-9 a favor del competidor de Heppenheim y en 2021 fue un 10-11 para Stroll.