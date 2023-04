El dineral que Arabia Saudí ofrece a Modric para alejarle del Real Madrid

El futuro de Luka Modric es una incógnita. El croata tiene un ofertón de Arabia Saudí y el Real Madrid lo sabe, tal y como apunta Diario AS. A sus 37 años, su prioridad pasa por seguir en el Bernabéu pero desde Arabia le doblan su actual ficha ofreciéndole 25 millones netos por dos temporadas. Es decir, un total de 50 millones libres de impuestos. El jugador ha comunicado ya la oferta, pero aún no se ha sentado a negociar con el director general, José Ángel Sánchez. El hecho de que el próximo año esté la Eurocopa es algo que al Madrid le preocupa y mucho por el posible desgaste físico.

“Quiero seguir en el Madrid, pero por merecimientos. No porque sea un regalo por mi trayectoria en el club. Nunca me han regalado nada y no quiero que ahora sea diferente. Pero, pase lo que pase, nada cambiará mi sentimiento por el Real Madrid, es el club de mi vida y nadie lo va a romper”, dijo en Modric hace unos meses.

Modric llegó a la casa blanca en el mercado de verano de 2012, a cambio de 35 millones de euros al Tottenham. Diez años después es una institución en el Real Madrid, club con el que ha disputado 436 partidos y ha conquistado más 20 títulos: seis Ligas de Campeones, cuatro Ligas, una Copa del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y cinco Mundiales de Clubes.

Sergio Ramos, Sergio Busquets e Iniesta son algunos de los futbolistas que también pueden acabar en el campeonato saudí. “Lo entienden, son profesionales y entienden la calidad de la plantilla, yo no necesito explicarles porque no juegan. Lo hemos hablado al principio de la temporada. Es un momento de transición y todo el mundo lo tiene que entender. Fue un asunto importante la temporada pasada y la comprensión de los veteranos fue clave”, llegó a decir Ancelotti en el pasado mes de enero sobre Kroos y Modric. La información del periodista José Luis Sánchez de "El Chiringuito· desvela que el centrocampista quiere terminar su carrera en el conjunto blanco.