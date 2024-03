Pau Cubarsí, novato y MVP al mismo tiempo: "Es un jugador para toda la vida en el Barça"

Desde el 2-8 ante el Bayern de aquella Champions de la pandemia que se completó en Lisboa no estaba el Barcelona en cuartos de final. En los dos últimos cursos solo pudo ser tercero en su grupo y cayó a la Liga Europa, donde tuvo un recorrido muy corto. Y en 2021 sí superó la primera fase como segundo, pero en los octavos fue goleado por el Paris Saint Germain de Mbappé. El muro que tenían delante los azulgrana era grande, porque habían perdido la costumbre de estar entre los ocho mejores y a veces esas inercias no son fáciles de romper. Cuesta volver a lo que en otros tiempos era una costumbre y si no que se lo digan a Xavi. Que si en la ida en Nápoles ya reclamó a los suyos que no hubieran sabido leer el partido y competir mejor en el momento en el que estaban por delante, algo parecido le sucedió en la vuelta en Montjuïc, después de unos primeros veinte minutos magníficos que parecían definitivos. Pero otra vez este «baby» Barça se lio y dejó que el Nápoles se metiese en la eliminatoria cuando parecía en crisis.

Xavi Hernández quiso proteger a sus juveniles en el Diego Maradona, pero ayer los puso porque están preparados. Cubarsí debutaba en Liga de Campeones y fue elegido MVP del encuentro. Confirmó que sacando el balón parece un veterano, y en un pase de treinta metros dejó a Fermín delante de Meret. Demostró mucho saber estar delante de un hueso como Osimhen, que casi se estuvo a punto de romper en un pisotón que pudo ser penalti. Después, cortó una jugada peligrosa con una espuela y todo con 17 años, 9 partidos en la Liga EA Sports y su estreno en la Champions. «Es increíble, ha sido el mejor del partido, pero no deja de sorprendernos desde que llegó al primer equipo. Unos octavos de Champions y jugar de esa manera... Ya lo hizo contra el Mallorca. Es un jugador para estar aquí toda la vida. Este club confía en la gente de la casa, Lamine, Pau, los otros chicos que han subido este año. Es honor tener futbolistas así», decía Sergi Roberto en Movistar después de participar en el gol de la sentencia. «Hubiera podido rematar, pero Lewandowski estaba solo y feliz con la asistencia», decía.

El Barça se convirtió en el primer equipo de la historia de las eliminatorias de la Champions con dos titulares menores de 18 años, el MVP y Lamine Yamal, que dejó muy buenos detalles.