La pieza mejorada de Fernando Alonso y Aston Martin que estrenará en Bakú

Fernando Alonso llega a Bakú con ganas de volver al podio tras ya haberlo conseguido tres veces en las tres primeras carreras. Se estrena el nuevo formato al sprint con doble clasificación, pero esta no será la única novedad. Y es que, Aston Martin estrena alerón trasero de baja carga que le permite reducir su desventaja en velocidad punta en recta en comparación a sus rivales directos.

"Tanto el equipo como yo afrontamos la carrera con optimismo, hay un gran ambiente, tenemos ganas de ver cómo salen las cosas aquí. Somos optimistas en cuanto al rendimiento, porque el coche ha ido muy bien en curvas lentas en los anteriores circuitos y aquí hay bastante curva lenta. Por fin tenemos el alerón trasero algo más pequeño. Otros equipos ya lo tenían antes, a ver si con él podemos igualar la velocidad punta del resto, que ha sido un poco nuestro punto débil en el arranque", afirmó Alonso.

Existe una teoría que argumenta que Alonso será el campeón del próximo Mundial debido a una serie de casualidades con Niki Lauda. El ex piloto se retiró en 1979 como bicampeón al igual que Alonso (2018). Lauda volvió en 1982 tras estar dos temporadas fuera, lo mismo que el asturiano que volvió en 2021 tras dos temporadas fuera. Lauda se convierte en tricampeón al tercer año de su regreso. ¿Tricampeón al tercer año de su regreso?Es la preguntan que se hacen aquellos apasionados del motor que también aprecian que ambos equipos son ingleses y con motor alemán.

"Fernando ha dicho que tenemos que mantener los pies en el suelo, eso es muy importante para todos nosotros, ir paso a paso. Hacer predicciones sobre victorias o títulos, no es una forma en la que debamos actuar en este momento. Seguiré aplicándolos porque creo que son los correctos, porque no son negociables estos valores si quieres tener éxito como escudería. La gente con la que trabajo aquí tiene todo esto, así que no hay necesidad de cambiar nada", dijo Krack (director de la escudería).