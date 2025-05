Un piragüista, obligado a elegir entre onlyfans o ser olímpico: "¡Gano más de 200.000 euros!"

Convertirse en deportista profesional ya de por si es complicado, hacerlo sin dinero es prácticamente imposible. Esta es la dura realidad a la que se enfrentan cientos de atletas que buscan fondos a la desesperada para lograr su sueño. Y la venta del material para adultos se postula ya como la principal línea de financiación para ellos. La red de contenido sexual “Onlyfans” se ha convertido en la gallina de los huevos de oros para muchos deportistas que ha visto como posar desnudos les resulta mucho más rentables que su rendimiento en la cancha.

Más Noticias Denuncia Fue expulsada de su equipo de futbol sala por subir contenido erótico y ahora gana 100 veces más

En los últimos años, decenas de Gimnastas, surfistas, luchadores, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx. La estrella de voleibol brasilkeña Key Alves, el oro olímpico Matthew Mitcham, la piloto Rennee Gracie o la ex estrella del Charlton Madelene Wright dan fe de sus suculentos beneficios y algunas reconocen que ahora son millonarias. Sin embargo, para otros atletas se ha convertido en la única vía para financiar sus entrenamientos o desplazamientos a las competiciones. Este es el caso de Kurts Adams Rozentals.

Suspendido de la competición

El aspirante a olímpico ha sido suspendido de la competición y denuncia que se ve obligado a elegir entre su sueño de participar en los Juegos y su cuenta de OnlyFans. El palista británico Kurts Adams Rozentals, que compite en el eslalon individual en canoa, fue suspendido en abril por acusaciones relacionadas con su actividad en las redes sociales.

Fue expulsado en espera de una investigación del Programa de Clase Mundial de Paddle UK, que le paga más de 19.000 euros al año para ayudarlo a financiar su estilo de vida como futuro atleta olímpico.

Paddle UK no ha aclarado los detalles de las acusaciones, pero Rozentals cree que unirse a OnlyFans en enero de este año ha puesto a los que practican este deporte en su contra.

Gano más de 200.000 euros

El deportista asegura que ha ganado más de 200.000 euros desde que comenzó a publicar en el sitio de contenido para adultos y que ha sido fundamental para ayudarlo a lograr su sueño olímpico y, al mismo tiempo, apoyar a su madre.

"He estado publicando videos (en Instagram) que están hechos conscientemente para ser atrevidos con el fin de impulsar las conversiones a mi 'página de contenido picante' (en OnlyFans), para financiar este sueño máximo de ir a los Juegos Olímpicos", dijo Rozentals a BBC Sport.

La Política Disciplinaria para Atletas de Paddle UK enumera el "uso ofensivo de las redes sociales" y el "comportamiento indecente, ofensivo o inmoral" como delitos que podrían llevar a la deselección.

El organismo ha calificado la prohibición como una "acción provisional" y un "acto neutral diseñado para proteger a todas las partes" y para "salvaguardar a otros atletas, personal y voluntarios debido a la naturaleza de la acusación".

"La investigación ha sido remitida al servicio de investigación independiente Sport Integrity", dijo el organismo rector.

«Paddle UK se compromete a garantizar un entorno seguro y abierto para todos, y las medidas provisionales en virtud de la Política Disciplinaria para Atletas solo se toman cuando son necesarias y proporcionadas», añadió.

Rozentals no es el primer atleta en abrir una cuenta OnlyFans: el medallista de oro olímpico británico Jack Laugher creó su propia cuenta en 2024 para "llegar a fin de mes".

Una difícil decisión

Rozentals dijo a la emisora ​​británica que su origen es humilde y que la financiación del programa no cubre su creciente lista de costes.

"No sé cuánto necesitas, pero ciertamente no son 19.000 euros", dijo.

"Cuando tienes que cubrir el alquiler, el viaje, la comida... y la mayoría de los atletas que entrenan a tiempo completo viven en Londres. Tienen mucha suerte de contar con el apoyo de sus padres; yo no. Nunca pude mudarme a Londres por problemas económicos, así que siempre viajaba desde East Midlands, donde vivo, hasta Londres, ida y vuelta, ida y vuelta", denuncia.

Cuando la BBC le preguntó si dejaría de publicar en la plataforma para mantener su lugar en el programa, dijo que no debería verse obligado a vivir con dificultades económicas para lograr su sueño olímpico. "Esta es la decisión más difícil a la que me he enfrentado en mi vida", dijo Rozentals.

"Empecé a hacer esto el invierno pasado después de años de lucha, años de vivir al límite, con mi madre trabajando 90 horas a la semana. Voy a encontrar una manera en la que no tengamos que luchar, en la que mi madre pueda disfrutar de su vida y yo pueda darlo todo en este deporte, porque cuando estás pensando en cómo pagar el alquiler este mes y estás en la línea de salida, eso no es muy propicio para un buen rendimiento. Es una decisión difícil, pero a menos que algo cambie en la forma en que se paga a los atletas, no veo la manera de trabajar con Paddle UK", sentencia.