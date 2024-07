El polémico mensaje de Llados a los aficionados españoles: “Sois unos panzas, no tenéis que celebrar nada”

La Selección Española levantó la cuarta Eurocopa de su historia y se produjeron muchos momentos virales, entre ellos el mensaje de Amadeo Llados, influencer y ‘coach motivacional’ famoso por criticar a los mileuristas y a la gente que tiene barriga. Llados nunca escondió que no le gusta el fútbol. ”Ey bro, pero que celebra esta peña. Me acabo de enterar de que ha habido un partido de fútbol que ha ganado España. Me ha llegado uno y me ha dicho: ‘Eh, bro, enhorabuena’ y le digo: ‘¿Qué ha pasado? ‘España ha ganado’, me dijo, pero yo no sabía nada. Me la pela, yo sí que he ganado”, aseguró.

“He visto un vídeo de un alumno que pasaba con su McLaren por Andorra y estaban todos en la calle celebrando borrachos. Pero ¿qué celebra esta peña? Son pobres, tienen panza y ahora tienen menos dinero. Encima están celebrando que mañana se van a levantar con resaca y van a ir a su trabajo de mierda. ¿Cuándo te vas a enterar que tú no estás ganando? Solo han ganado esos jugadores, tú no. Ellos han ganado pasta, tú no. Lo mejor que te puede pasar es que tu equipo o país pierda todo durante años para que dejes de verlo y empieces a verte a ti”, añadió.

“Los plebeyos levantando pan gracias a ver fútbol. Pan y circo para el pueblo. Mis alumnos ganando gracias a asistir a la Sala Tu1millon”, dijo. El mensaje de Llados radica en que tienes que sacar tu mejor versión y que él, de manera online, te ayuda a sacar esa versión.