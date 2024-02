La prensa catalana pide la salida de algunos jugadores del Barça

La no continuidad de Xavi en el Barça supone un punto de inflexión dentro de la entidad. La prensa catalana no solo señala a Xavi, sino también a los jugadores que no están dando la talla. "Xavi merece salir bien y algunos irse con él", afirma el director del Sport, Joan Vehils. "Se cumplió con el único objetivo ahora presente y eso es lo que cuenta. Solo vale ganar y ganaron. Eso sí, por los pelos y sufriendo hasta el último minuto. El equipo parece empeñado en demostrar que no da para más y tocará sufrir hasta el final de la temporada. La prueba es que durante buena parte del segundo periodo los azulgranas mostraron su impotencia y eso que jugaban contra diez.

Lo más destacable del encuentro fue el gol de Vitor Roque y algunos tímidos aplausos para Xavi. El entrenador del Barça merece acabar la temporada con alguna que otra alegría. Resultados al margen, Xavi debería salir del club por la puerta grande. Se esperaba más de su etapa como entrenador, pero de lo que no hay ninguna duda es que lo ha dado todo y

"Xavi debió decidir entre Vítor y Fermín cuando lamentablemente se lesionó Ferran, que estaba en un buen momento de forma y abandonó el terreno de juego llorando. En principio pareció que salía el delantero, pero el técnico apostó por el canterano y regresó a la fórmula exitosa la pasada temporada de los cuatro medios natos. Era el inicio del encuentro, apenas habían transcurrido cinco minutos, por lo que cuando se hizo el cambio a los 62 por Fermín podía entenderse perfectamente que se sustituía a un titular, no a un recambio. No hay polémica ahí", dijo Santi Nolla, director del Mundo Deportivo.