Una mansión vertical con 600 metros de terraza: el oasis en el que Xavi Hernández se aísla de la "crueldad" del Barça

No corren buenos tiempos para Xavi Hernández. El anuncio del adiós de Xavi Hernández tras la humillante derrota del FC Barcelona ante el Villarreal sigue generando un gran debate. "Creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo. He pensado en el club, en el presidente, en Deco y sobre todo en los jugadores, que necesitan un cambio de dinámica. No se merecen esta situación. Así, sin más. Pensándolo con mi mujer, con mi hermano, con el staff... con naturalidad. No quiero ser un problema para el Barcelona, es lo último que quiero ser. La gran solución pasa por dejar de ser entrenador el 30 de junio. Lo he ido meditando. Lo tenía decidido hace unos días, pero creo que es el momento" afirmaba el técnico blaugrana tras una cumbre celebrada nada más concluir el encuentro.

Ayer, en la previa del partido de LaLiga contra Osuna el técnico culé justificaba su decisión y denunciaba la "crueldad" del banquillo culé. Xavi insistió en que el "desgaste" llega porque "te hacen sentir que no vales a diario", que eso le ha pasado "a todos los entrenadores" que se han sentado en el banquillo azulgrana y que también le pasará "al próximo". "No se disfruta, parece que aquí te juegues la vida a cada momento, y esto no esto no es calidad de vida. Es cruel, y eso no pasa en ningún otro club", reflexionó.

Sin embargo, el todavía entrenador culé ha amasado una gran fortuna a lo largo de su carrera que le ha permitido contar con un millonario patrimonio inmobiliario en el que la joya de la corona en su mansión vertical en la Ciudad Condal. Un refugio en el que el de Terrassa se aísla de la gran tensión que rodea a un club del nivel del FC Barcelona.

Xavi Hernández adquirió por un precio millonario esta vivienda en el upper Diagonal en febrero 2014. Vivió pocos meses, porque enseguida se fue a Qatar a hacer de entrenador, pero desde que regresó a Barcelona en el 2021 se instaló con su esposa, Núria Cunillera, y sus dos hijos. La mayoría de los futbolistas del Barça vive en localidades cercanas a Barcelona -especialmente en el Baix Llobregat-, prefieren la tranquilidad y la privacidad lejos de la ciudad, pero sobre todo buscan un gran terreno donde construir sus mansiones. Pero Xavi, al igual que Gerard Piqué, vive en un lujoso piso en el Upper Diagonal desde el que puede contemplar el Skyline de Barcelona.

Se trata de una mansión vertical de 980 m2 repartidos en la vivienda de 220 m2, la zona deportiva y un añadido de 600 m2 más en lo que se sitúa una azotea con piscina y un jardín. La vivienda, equipada con todos los detalles consta de una caseta para cambiarse o una zona de recreo para los niños, según los datos aportados por 'Vanitatis'. Un lujoso ático del que hemos podido conocer algunos detallas gracias a las publicaciones en Instagram de su mujer Nuria Cunillera.

Pero esta no es la única propiedad inmobiliaria de la leyenda blaugrana. Xavi tiene una empresa llamada Galileu 136 S.L, una sociedad fundada en el año 1999. La empresa posee activos valorados en más de 24 millones de euros, principalmente propiedades ubicadas en diversas áreas como Sant Antoni de Calonge, Matapedrera, Palamós, Mataró, Viladecavalls, Deltebre, Barcelona y Sagaró. Hasta 69 activos que incluyen pisos, locales, oficinas, aparcamientos, trasteros y casas. En 2023 añadió a la lista un chalet situado en la Costa Brava por el que desembolsó 1,3 millones de euros. No es sorprendente teniendo en cuenta que tiene casi 400 metros cuadrados y una parcela de 1.300 metros cuadrados. Otra vivienda ubicada en Terrasa tiene 247 metros cuadrados y está valorada en más de 600.000 euros.

Una empresa que no obstante también ha dado más de un quebradero de cabeza a Xavi en los últimos tiempos. Y es que al cierre de 2022, la sociedad Galileu 136 S.L. registró un déficit de 1,9 millones de euros, que fue casi tres veces superior al de 2021 y que ha obligado a realizar nuevas aportaciones por parte de los socios.