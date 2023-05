La prensa internacional se rinde a Rafa Nadal tras su decisión de retirarse en 2024

Rafa Nadal anunció que en 2024 se retira. El ganador de 22 Grand Slams asegura que llegó el momento. "No es una decisión que tome yo, es una decisión que toma mi cuerpo. Punto y aparte. No me merezco acabar así en una conferencia de prensa. Como no me ha pasado, no me he visto en esa tesitura. Si puedo entrar con ranking protegido y no quitar invitación a alguien, si es con invitación creo que eso me lo he ganado. No estoy ahora para seguir entrenando. Necesito parar porque si no no sé si voy a llegar al año que viene. Necesito yo y creo que los que están a mi lado, a todos nos vendrá bien una desconexión. Llega un momento dado que la única recompensa es la victoria, porque todos los demás es sufrimiento. Ahora parar a ver si se recupera todo, y después volver", aseguró.

L’Équipe titula: "Una tierra sin su rey". También explica en su portada los detalles de la rueda de prensa de Nadal, con el nombre del tenista español en mayúsculas: “RAFAEL NADAL, catorce veces campeón de Roland Garros, dijo ayer que no competirá en la edición de 2023 (28 mayo - 11 junio) por culpa de una lesión en el muslo. El español, siempre presente en París desde 2005, ha anunciado que se retirará tras la temporada 2024″. No hay que olvidarse de que el medio francés fue precursor sin quererlo de la estatua que Rafa Nadal tiene colocada en el recinto de Roland Garros.

A Bola (Portugal): “Nadal confirma que no estará en Roland Garros, que “parará varios meses” y confirma su objetivo para el final de su carrera”. Bild (Alemania): “Nadal abandona el abierto de Francia”. Cadena SER (España): “Nadal no irá a Roland Garros y anuncia un parón de unos meses: ‘El año que viene será el último año de mi carrera’. Corriere dello Sport (Italia): “Nadal anuncia: ‘No habrá Roland Garros y me retiraré el año que viene’.