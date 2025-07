La preocupación futura de Fernando Alonso: "Pone esa mirada intensa..."

En el mundo ultracompetitivo de la Fórmula 1, no basta con ser rápido en pista: también hay que saber leer el futuro. Y en eso, según el equipo Aston Martin, Fernando Alonso es simplemente excepcional.

Andy Cowell, director ejecutivo de Aston Martin Performance Technologies, no oculta su admiración por el piloto asturiano, a quien describe como una pieza clave no solo para el presente, sino también para la futura era del equipo. “Fernando tiene una visión increíble. Sabe hacia dónde debemos ir. Y lo más sorprendente es cómo lo simplifica: de una lista de 12 cosas, te dice cuáles son las tres que realmente importan”, asegura Cowell.

Más allá del rendimiento inmediato, Alonso está completamente enfocado en que cada decisión técnica no comprometa el proyecto de 2026, año en el que Aston Martin se estrenará como equipo oficial de Honda y contará con la asesoría de Adrian Newey. Cowell relata cómo el bicampeón mundial mantiene siempre una perspectiva estratégica. “Cuando hablamos del coche actual, Fernando me mira directamente y pregunta: ‘Esto no va a comprometer el del año que viene, ¿verdad?’” Ese enfoque —tan metódico como ambicioso— está influyendo directamente en cómo el equipo estructura su trabajo.

Con la mirada puesta en el nuevo reglamento de motores y chasis, el trabajo conjunto entre Alonso, Newey y la fábrica de Silverstone ya ha comenzado a dar forma a un proyecto ambicioso. Alonso, con su experiencia y determinación, se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de una estructura que sueña con dar un salto cualitativo en 2026.