El primer presidente del Fútbol Español que pide la cabeza de Rubiales: "¡Ni un minuto más!"

Luis Rubiales está en el foco de la polémica. Después de las declaraciones de Pedro Sánchez, Ángel Torres, presidente del Getafe, también se manifestó al respecto. "Rubiales no puede estar un minuto más como presidente. Tiene tres denuncias, tenemos el Mundial de 2030 con Portugal y no podemos tener a alguien que ha dado esta imagen. Lo que tiene que hacer Rubiales es dimitir. Su comportamiento ha sido lamentable. No puede seguir un minuto más como presidente de la Federación y si no dimite debe intervenir Pedro Sánchez para sancionarle y proceder a su inhabilitación", afirmó el mandatario del Getafe.

De esta manera, el presidente del Getafe se convierte en el primer alto cargo de un club en pedir la dimisión del presidente de la RFEF. Unas declaraciones que chocan por completo a lo que sucederá este viernes en la asamblea convocada por la RFEF para que las territoriales manifiesten su apoyo. La situación de Rubiales es muy tensa e incluso mayor a lo que ya vivió después de las presuntas orgías con dinero de la Federación. Ahora, es el propio Gobierno el que ha entrado de lleno en este caso y en medio de una etapa clave para conseguir la mayoría, Pedro Sánchez se mostró contundente.

Miguel Galán, presidente de CENAFE, y el ex árbitro Estrada Fernández denunciaron a Luis Rubiales y una vez que esto llegue a manos del CSD todo puede ir mucho más rápido de cara a la posible marcha del presidente de la RFEF.

La Federación desmiente las informaciones que apuntan a que Rubiales y después Vilda presionaron a Jenni para que saliera con el presidente en el vídeo en el que pedía disculpas y también matizan que las declaraciones de Hermoso no fueron inventadas.