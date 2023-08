Las tres denuncias contra Luis Rubiales: ¿Quién las ha interpuesto y que hará el CSD?

Luis Rubiales está contra las cuerdas. Pedro Sánchez le dio ayer la puntilla y la Federación Española de Fútbol se ha visto obligada a convocar una Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el próximo viernes y en la que no se espera que Luis Rubiales presente su dimisión por el inadecuado beso a Jenni Hermoso. Tampoco se contempla la posibilidad de que sean las federaciones territoriales las que lo fuercen a dimitir o pongan en marcha el proceso para una moción de censura.

A partir de ahí será el Consejo Superior de deportes el que deberá actuar y decidir si eleva algunas al Tribunal Administrativo del Deporte alguna de las tres denuncias que tienes sobre la mesa.

¿Quiénes han presentado las denuncias

CENAFE

El director del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Galán, ha presentado una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) por la acción de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que dio un beso en la boca a la futbolista Jenni Hermoso durante el acto de entrega de medallas.

«Según la Disp. Final 1ª de dicha ley, se trata de un acto sexista intolerable del deporte. Le corresponde, por tanto, al Consejo Superior de Deportes trasladar mi denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte para iniciar un expediente para investigar el alcance del acto reglado por la nueva ley del deporte», asegura el escrito presentado por Galán y que adelanto The Objetive.

El entrenador acusa a Rubiales de haber incumplido «la Ley 39/2022 del Deporte» y califica la acción del presidente de la RFEF como un «acto sexista intolerable en el deporte». La denuncia añade que «corresponde al Consejo Superior de Deportes (CSD) trasladar mi denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para incoar un expediente para investigar el alcance del acto».

"Son imágenes de una violencia sexual tremenda que empañan una gesta", ha asegurado Galán a través de sus redes sociales, que también lo consideró "un acto sexista intolerable". Ahora, pues, es el turno del máximo organismo del deporte español decidir si sanciona a Rubiales por su acción, que ha dado la vuelta al mundo.

Galán recuerda que Ángel María Villar ya fue destituido tras realizar el mismo procedimiento.

SUMAR

La vicepresidenta segunda del Gobierno, la más dura a la hora de pedir la dimisión de Luis Rubiales, ha presentado una denuncia ante el CSD y pide que sea apartado de su cargo y "que se ponga en marcha el protocolo de actuación frente a la violencia sexual", según ha informado en sus redes sociales Marta Lois, diputada y portavoz de la formación política.

Por su parte la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado que desde Sumar "hemos denunciado lo sucedido con el Señor Rubiales ante el Consejo Superior de Deportes por infracción grave". La Federaciones deportivas están sometidas a Ley del Deporte y el CSD debe actuar para que "el machismo no quede impune", señala Díaz asimismo en sus redes sociales.

El escrito describe lo sucedido como “un acto y una presunta agresión que ha sido denunciado públicamente por autoridades políticas, medios de comunicación nacionales e internacionales y por la opinión pública" y recuerda que Rubiales "no sólo ejerce un rol privado, es el responsable de desarrollar funciones públicas por delegación ante el gobierno de España”.

ESTRADA FERNÁNDEZ

El árbitro de VAR de Primera División Xavier Estrada Fernández ha sido el tercero en denunciar a Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso en la final del Mundial en virtud del protocolo sobre violencia sexual aprobado por la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El colegiado ya afeó el comportamiento de Rubiales tras lo hechos y compartió el protocolo explicando como se debe actuar en estos casos. "Aquí el protocolo de violencia sexual establecido este mismo año en la RFEF. Podéis valorar si se cumple o no. Además la solicitud de ayuda o queja “puede ser presentada por cualquier personas que sea víctima o que tenga conocimiento de esta situación” escribía el ex colegiado adjuntando el documento.

Ahora ha dado un paso más presentando su denuncia ante el CSD. En el escrito, alega que el comportamiento de Rubiales es “inaceptable” y que “ha ejercido un evidente abuso de autoridad, inadmisible”. "

Besó a la fuerza en los labios, mientras le sujetaba la cabeza con las dos manos, a la jugadora de la selección nacional Jennifer Hermoso, sin el consentimiento de la misma. Dicho comportamiento es absolutamente improcedente e inadmisible, y atenta contra lo establecido en el Punto 4 del Protocolo de Actuación frente a la Violencia Sexual (página 14), donde se considera dicho comportamiento como un comportamiento relacionado con la Violencia Sexual, aprobado en fecha 27 de junio de 2023", añade. Por ello pide la puesta en marcha de todos los protocolos y la inmediata dimisión del presidente de la Federación.

¿Qué hará ahora el CSD?

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha avanzado que el organismo que dirige actuará con respecto a las denuncias que han recibido por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial en cuanto conozcan el resultado de la asamblea extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que tendrá lugar el viernes.

"Hemos sido muy claros con la RFEF en la necesidad de abrir los procedimientos que marcan la Ley del Deporte. No podíamos pasar por no abrir esas diligencias de disciplina interna. A partir de ahí, vamos a esperar que de forma urgente se resuelva el caso, que es muy acotado, con dos personas que intervienen y no hay mucho que investigar" aseguró anoche en una entrevista en la cadena Cope.

Francos ha reconocido que habló con Rubiales acerca de un tema que considera "grave", afirmando que el presidente de la RFEF estaba "profundamente preocupado" con lo que había ocurrido. Acerca de una posible dimisión, asegura que es una decisión que "le corresponde a él" tomar.

"Lo que sí puedo asegurar es que el Gobierno ha dicho lo que ha dicho: es inaceptable y haremos por acreditar la transparencia del caso", ha agregado. Por último, ha insistido en que actuarán de inmediato acerca del posible traslado de las denuncias que han recibido al TAD: "Vamos a actuar en cuanto tengamos este informe -de la asamblea-. Que nadie se preocupe".

Por último, Víctor Francos también habló sobre el polémico gesto de Luis Rubiales en el palco, cuando se tocó sus partes tras el pitido final: “Vamos a actuar con todos los instrumentos a nuestro alcance para analizar las denuncias como si los hechos han incurrido en la Ley del Deporte”.