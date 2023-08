Los problemas del Barça con las palancas

Laporta atraviesa uno de sus peores momentos como presidente del Barça. El presidente culés espera que la entidad Libero Football Finance abone en estos días los 20 millones pendientes y otros 20 antes del 29 de agosto. Todo esto es correspondiente a la venta del 9,8% de Barça Vision al fondo alemán Libero Football Finance. Para la próxima semana, con fecha límite el miércoles 29, debe pagar los restantes 20. Con este dinero, pactado este mismo mes de agosto, en el Barça esperan poder afrontar las inscripciones pendientes, también la de Cancelo.. Más allá de este hecho, el empresario quiere conseguir a un inversor americano para solucionar el problema. El club tiene que dar de alta a Iñaki Peña, Marcos Alonso e Iñigo Martínez.

Más Noticias El Barça está bloqueado por un impago de 60 millones de palancas

El Barcelona hizo oficial hace unos días el fichaje de 'Deco' como nuevo director deportivo. "Cuando estás excedido como lo está el Barca, puedes fichar e inscribir con % de ahorro de las salidas de jugadores. 50 % del ahorro de la ficha y 50 % de la amortización y 20 % del beneficio neto de las ventas de jugadores. Con esos ahorros un club excedido genera Fair Play y puede inscribir. Ejemplo: una venta de Ansu Fati por 50 millones le generaría al Barça como club excedido y con los porcentajes anteriores, aproximadamente sólo 15 millones de Fair Play y con ellos podrías fichar e inscribir a un jugador cuyo coste para las dos próximas temporadas sea de 15 en total. El Barça ahora mismo eso no lo podría hacer. Aunque vendiese a Fati esos 15 millones no los podría usar. En todo caso irían a cuenta de los 60 que debe compensar por el impago (de momento) de las dos palancas. Es decir no puede inscribir a ningún jugador aunque los fiche si no cobra los 60 kilos o genera 60 de Fair Play con salida masiva de jugadores y ahorros de salarios", informó el periodista Pedro Morata.

Laporta ya reconoció en 2022 los problemas que tenían. "Ahora estamos bloqueados. Según LaLiga, ni ingresando 600 millones de euros podríamos tener margen salarial”, aseguró Laporta. “Tenemos una doble realidad perversa, que es el criterio de LaLiga. Es inverosímil la forma que tiene de reaccionar ante una situación como la del Barcelona. Respetamos las normas, pero entendemos que son estrictas y un agravio comparativo con otros países", concluyó.