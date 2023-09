Por qué es culpa del Gobierno que Rubiales no pueda ser sancionado

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha calificado este viernes de falta "grave" el beso dado sin permiso a la jugadora Jenni Hermoso por parte de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que ahora está bajo suspensión solamente a instancias de la FIFA, y no del Consejo Superior de Deportes (CSD). Así, el TAD ha abierto expediente a Rubiales con esa falta "grave" y no "muy grave", como pedía el CSD. Esto significa que el período máximo de inhabilitación sería ahora de dos años y que el CSD no podría suspenderle de sus funciones.

En realidad, que la justicia deportiva esté yendo tan lento en este caso y que no se pueda sancionar a Rubiales con rapidez, como sí ha podido hacer la FIFA es culpa del propio Gobierno. El TAD no ha podido aplicar la Ley del Deporte de 2022 porque el Gobierno incumplió el plazo de seis meses que tenía para desarrollar el régimen disciplinario y por tanto, en todo este caso se está aplicando la Ley de 1990 y el reglamento de 1992. El CSD, pues, no cumplió con el límite temporal y ahora lo está pagando. Con la ley nueva, que no se ha podido llevar a cabo, el beso no permitido de Rubiales hubiese tenido una reacción más rápida porque una acción así, según está redactada, "tendrá consecuencias inmediatas".

Según la acusación a Rubiales, éste cometió dos infracciones muy graves. "Abuso de autoridad" y "actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad o el decoro deportivo, cuando revistan una especial gravedad". En la nueva ley, en cambio, sí se habla de beso a la fuerza, pero no se puede aplicar.

Con el reglamento actual, por tanto, porque no puede ejecutar otro, el TAD no ha considerado que ninguna de las acciones sea muy grave y así el CSD no puede sancionar a Rubiales, que es lo que aseguraba que iba a hacer. Por eso, tras conocer la calificación del TAD, el CSD ha cambiado el paso y ha pedido que sea el propio Tribuna el que suspenda provisionalmente a Rubiales: "Al no haberse dado este supuesto y haber iniciado el Tribunal Administrativo del Deporte este procedimiento sancionador por la presunta comisión de dos infracciones graves, el Consejo Superior de Deportes insta al propio TAD a suspender provisionalmente a Luis Rubiales. La ley de procedimiento administrativo y el reglamento de disciplina deportiva permiten al Tribunal Administrativo del Deporte adoptar esta medida", asegura el CSD.