Siga, minuto a minuto, el caso Rubiales tras la decisión del TAD

En realidad, que la justicia deportiva esté yendo tan lento en este caso y que no se pueda sancionar a Rubiales con rapidez, como sí ha podido hacer la FIFA es culpa del propio Gobierno. El TAD no ha podido aplicar la Ley del Deporte de 2022 porque el Gobierno incumplió el plazo de seis meses que tenía para desarrollar el régimen disciplinario y por tanto, en todo este caso se está aplicando la Ley de 1990 y el reglamento de 1992. El CSD, pues, no cumplió con el límite temporal y ahora lo está pagando. Con la ley nueva, que no se ha podido llevar a cabo, el beso no permitido de Rubiales hubiese tenido una reacción más rápida porque una acción así, según está redactada, "tendrá consecuencias inmediatas".