Santi Denia, seleccionador sub'21, califica los comportamientos de Rubiales de "inadmisibles"

En el "caso Rubiales" y pese a la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte se siguen sucediendo las reacciones contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol inhabilitado por la FIFA. El último en aparecer ha sido Santi Denia, seleccionador español sub'21, que ha calificado de "inadmisibles y desafortunados" los comportamientos de Luis Rubiales durante la celebración del Mundial femenino a la vez que abogó por "mandar un mensaje de unión" que permita la celebración del Mundial 2030 en España junto a Portugal y Marruecos, ya que, consideró, es "algo muy importante para el fútbol y para el país".

"Quiero mandar un mensaje de admiración a las campeonas del mundo que consiguieron ese título el 20 de agosto. Son las protagonistas de una hazaña para la historia de la Federación y para España", arrancó su discurso. "Algo que desafortunadamente quedó empañado por unos hechos que considero inadmisibles y desafortunados. Las protagonistas han hablado, hecho comunicados e intervenciones y pediría tiempo para que los órganos competentes tomen sus decisiones. Desde aquí me gustaría mandar un mensaje de unión; como dijo ayer el presidente de la Real Federación Española (RFEF) de Fútbol Pedro Rocha. Un mensaje de unión en el mundo del fútbol", prosiguió Santi Denia.

"Para los deportistas hay algo muy importante como es celebrar un Mundial en 2030, que es muy importante para el fútbol y para el país. Para eso hace falta unión y mucho trabajo", insistió. A continuación, defendió que tanto él como su "departamento" dentro de la RFEF trabajan en "formar jugadores en valores".

Además, durante la rueda de prensa, explicó cómo vivió él la Asamblea en la que Luis Rubiales dijo que no iba a dimitir a la par que justificó sus comportamientos tras la final del Mundial. "Nos invitaron a ir a la Asamblea. Yo he cometido muchos errores en mi vida, y quizá la edad y las canas te hacen ser más reflexivo. Yo acudí a escuchar y a analizar y reaccioné como me sentí. Me salió no aplaudir", dijo.

"Rubiales ha hecho intervenciones, lo habéis oído todos no soy quién para opinar. Hay que dar tiempo para que los órganos competentes decidan. No sé si es esta tarde, dos meses o dos años; no lo sé. Se ha pronunciado FIFA, UEFA, los presidentes de las territoriales", completó antes de que el TAD calificara sólo como "grave" el comportamiento del responsable de la RFEF.