¿Qué le dijo Canelo Alvarez a Crawford tras perder su histórico combate?: "Yo soy el verdadero campeón"

Terence Crawford se arrodilló en el centro del ring del Allegiant Stadium tras escuchar el veredicto unánime que lo proclamaba vencedor sobre Saúl «Canelo» Álvarez. El estadounidense se convirtió en el primer boxeador masculino de la era moderna en lograr tres títulos indiscutidos en distintas divisiones, ampliando su récord perfecto a 42-0.

En la entrevista posterior, Crawford declaró que "no estoy aquí por casualidad" y elogió la entrega de su rival, aunque dejó abierta la puerta al retiro: "Tengo que sentarme con mi equipo y hablarlo".

Su victoria fue celebrada por figuras como Ryan García, que lo consideró "quizá el mejor de la historia", y Andre Ward, que destacó su capacidad para "hacerlo a su manera".

Canelo pide revancha ante 70.000 espectadores

El mexicano, que suma ahora su tercera derrota en 68 combates, agradeció al público su apoyo y mostró disposición a enfrentar de nuevo a Crawford. "Me siento ganador por estar aquí, me gusta arriesgar y amo el boxeo; si nos volvemos a ver, será genial", afirmó ante los micrófonos, sin referirse explícitamente al título ni cuestionar el resultado.

Crawford, de 37 años, subió al ring con 14 libras más que en sus peleas anteriores y aun así dominó al campeón supermedio desde la guardia zurda, evitando los golpes más peligrosos del mexicano y respondiendo con combinaciones rápidas que desconcertaron al favorito.