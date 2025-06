Las reacciones al España vs Francia: "Lamine ganó a Mbappé..."

España se impuso 5-4 a Francia en un electrizante partido de semifinales de la UEFA Nations League 2025, disputado en Stuttgart, asegurando su pase a la final contra Portugal.

España tomó la delantera con goles de Nico Williams y Mikel Merino en los minutos 22 y 25 respectivamente, ambos asistidos por Mikel Oyarzabal. En la segunda mitad, Lamine Yamal amplió la ventaja desde el punto de penalti al minuto 54, y Pedri anotó el cuarto solo un minuto después. Francia reaccionó con un penalti convertido por Kylian Mbappé en el 59, pero Yamal volvió a marcar en el 67 para poner el 5-1. En los últimos minutos, Francia acortó distancias con goles de Rayan Cherki (79'), un autogol de Dani Vivian (84') y Randal Kolo Muani (90+3'), dejando el marcador final en 5-4.

Lamine Yamal, de apenas 17 años, fue la gran figura del partido con dos goles y un despliegue impresionante, confirmando su estatus como una de las joyas del fútbol mundial.

España alcanzó su tercera final consecutiva en la Nations League, en un partido que se convirtió en el más goleador en la historia del torneo. Francia, por su parte, no recibía cinco goles en un partido desde 1969.

La final entre España y Portugal se jugará el domingo 8 de junio en Múnich, donde los españoles buscarán revalidar su título. Las reacciones al partido de Lamine no se hicieron esperar. "No hemos tenido nunca un Lamine Yamal. La diferencia que establece, la seguridad, el saber que va a pasar algo, se va por aquí o por allá... Es soberbio. Y ha mejorado en los últimos meses. Está en crecimiento y no sabes hasta dónde puede llegar. Es un jugador formidable con el que estamos felicísimos, porque es una belleza verlo", dijo Alfredo Relaño.

"Estamos fastidiados, es normal porque queríamos ganar. Hemos jugado motivados, queríamos remontar el partido pero al final hemos perdido y nos hemos quedado frustrados. Hemos jugado bien hoy, tuvimos momentos de juego como hacía mucho que no teníamos. Supimos conservar el balón, tener una estructura y oportunidades. Pero el problema es que tuvimos diez minutos de agujero en la primera mitad y recibimos dos goles, diez minutos de bajón en la segunda mitad y nos hicieron ahí otros dos goles. Eso se paga caro en los partidos de alto nivel. Pero también nos anima para el futuro, tenemos un largo camino por delante hacia el Mundial. Hay que extraer las lecciones necesarias de este partido para avanzar en el futuro", dijo Mbappé.

Las reacciones de la prensa tras el emocionante 5-4 entre España y Francia en las semifinales de la UEFA Nations League 2025 han sido intensas y variadas, destacando tanto el brillante desempeño ofensivo de España como las preocupaciones defensivas al final del partido.

Medios españoles han elogiado la actuación de Lamine Yamal, calificándola como digna del Balón de Oro. Manu Carreño, en 'El Larguero', destacó la falta de intensidad defensiva de España en los últimos minutos, advirtiendo sobre la necesidad de mantener la concentración durante todo el partido.

El seleccionador Luis de la Fuente reconoció la dificultad del encuentro y elogió la actitud de sus jugadores, especialmente la de Lamine Yamal y Unai Simón. Afirmó que, aunque se sufrió en el tramo final, eso forma parte del fútbol de élite.

La prensa internacional también se rindió ante la actuación de España y, en particular, de Lamine Yamal. Medios como L'Équipe, The Guardian y la BBC destacaron la hegemonía del equipo de Luis de la Fuente y el ascenso imparable del joven jugador, quien anotó dos goles y es ahora firme candidato al Balón de Oro.

Por otro lado, en Francia, el seleccionador Didier Deschamps reconoció que, aunque hubo aspectos positivos, encajar cinco goles indica que no se hicieron bien las cosas. Kylian Mbappé expresó su frustración por la falta de consistencia durante los 90 minutos, mientras que Clément Lenglet calificó el partido como "un poco loco" y señaló la falta de concentración en momentos clave.