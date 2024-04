Las reacciones de Ibai y Piqué sobre la polémica de "El Clásico"

El Real Madrid consiguió una victoria de oro ante el Barça en el Bernabéu. El posible penalti a Lucas Vázquez y el no gol de Yamal a Lunin generaron una tensión extra durante el partido que desató la polémica. "¿Para ti ha robado el Real Madrid?", comenzó preguntado Ibai Llanos a Gerard Piqué. "Que me lo preguntes denota que da la sensación de que sí", comenzó respondiendo el ex futbolista.

Más Noticias La imagen definitiva del no gol del Barça en el Clásico

"Yo creo que el penalti no es penalti. Lucas le busca el pie, está corriendo y echa la pierna para el lado, buscando impactar con Cubarsí", dijo sobre la primera polémica del encuentro que acabó con el gol de Vinicius. En cuanto al gol anulado al Barcelona, Piqué respondió. "Yo creo que es gol con las imágenes parece que está dentro", concluyó el exfutbolista.

Muchos usuarios criticaron al exjugador por sus opiniones. "Están preguntando a un tío que es muy del Barça... respuesta esperada". "Piqué... por favor...". "De verdad, Piqué... tienes que ver mejor el penalti a Lucas", son algunas de las respuestas.

Después del partido salieron diversas imágenes que dejaban claro que ese balón de Yamal no llegó a entrar por completo en la portería blanca que defendió Lunin. Aunque en unas primeras imágenes la sensación era de que sí entraba, finalmente la tecnología demostró que no fue así.

"Pienso que todo el mundo ha visto lo que ha pasado. Solo puedo analizar el juego que hemos hecho, que hemos estado mejor que el Real Madrid. Debemos estar orgullosos de como hemos jugado aunque el gol final es un error nuestro porque debimos para la transición. Estoy orgulloso del equipo pero es una derrota y pesa", dijo Xavi Hernández.

"Hay algunas situaciones, como siempre. Creo que el gol no era gol porque no hay una imagen clara que diga que ha entrado. El penalti me parece bastante claro, el de Lucas Vázquez. Pero yo me quedo con el partido que ha sido bueno por nuestra parte y también por el Barcelona, que ha mostrado mucha calidad en los jóvenes. Ha sido un partido de alto nivel", aseguró Ancelotti.

Este resultado deja, a priori, finiquitada una Liga que fue dominada desde el principio por el Madrid y, en algunos momentos, también por un Girona que fue la gran sensación. El Barça de Xavi se diluyó con el paso de las jornadas y ahora su objetivo es afianzarse en esa segunda plaza.