La imagen definitiva del no gol del Barça en el Clásico

El Real Madrid alargó su distancia en la competición doméstica hasta los 11 puntos respecto al Barça tras el triunfo en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, esta victoria estuvo envuelta de mucha polémica. Primero por un posible penalti de Cubarsí a Lucas Vázquez y, en segundo lugar, por el posible gol fantasma que Lunin salvó. Las cámaras de televisión captaron una instantánea clave que demuestra que ese balón no llega a entrar del todo.

Pese a que muchos aficionados del Barça insisten en que ese balón no entró, la realidad es que las imágenes señalan que no fue así. Por otra parte, también hay que aclarar que el conjunto culé no dudó en reconocer el enfado debido a esta acción. Ter Stegen fue el primero que alzó la voz: "Es una vergüenza... Hay mucho dinero, pero para cosas así no lo invierten", afirmó. Posteriormente, Xavi Hernández reconoció en rueda de prensa que pensaba igual que el portero. "Lleva razón", concluyó.

El entrenador del Real Madrid, Carlos Ancelotti, se mostró algo extrañado ante la polémica generada por las decisiones de Soto Grado y opinó sobre las críticas que reclaman el barcelonismo. "Son situaciones que no veo polémicas. Para mí, el gol no es gol porque no se ve una imagen clara. Y en cuanto al penalti, he visto la jugada y parece bastante clara", dijo.

Con esta victoria, el Real Madrid completó una semana fantástico donde aseguró su pase a las semifinales de la Champions tras ganar al City de Pep Guardiola. Además, esta clasificación coincide con la eliminación tanto del Barça como del Atlético de Madrid. Por si fuera poco, la guinda fue ganar en el último minuto al Barcelona en el Santiago Bernabéu con toda la afición eufórico.

Ancelotti tocó la tecla correcta para que el equipo llegue a este tramo final de la temporada en su mejor momento y con la mayoría de jugadores activados y a su máximo nivel. El Barça es el fiel reflejo de todo lo contrario. Pese a que ganaron al PSG en el encuentro de ida, la realidad es que con el paso de los encuentros esa sensación positiva se fue diluyendo y el equipo culé está fuera de la Champions y se aleja muchísimo de LaLiga.