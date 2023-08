Reacciones al nuevo vídeo de Jenni Hermoso en el autobús

El vídeo que filtró Alvise Pérez de Jenni Hermoso, donde se ve a la jugadora con total normalidad después del beso, está abriendo un debate. Algunos usuarios defienden que la jugadora puede cambiar de opinión con el paso de los días, mientras que otro sector manifiesta que no tuvo que estar tan incómoda como ella indicó en su comunicado. En el vídeo podemos ver a la jugadora con el resto de sus compañeras en el autobús oficial después de haberse hecho con el triunfo. En un momento, Jenni muestra un meme en el que se compara su beso con Rubiales con el histórico de Iker Casillas y Sara Carbonero. Con actitud bromista, todas ríen y hasta ella misma llega a decir: "Ay, como Iker y Sara". Seguidamente, explica como ha ocurrido el momento diciendo: "¿No lo habéis visto? Él me ha cogido así". Entre más risas, las jugadoras acaban coreando; "¡Beso! ¡Beso! ¡Beso!", antes de que aparezca Rubiales diciendo: "Quitad, que me da vergüenza".

"Esta actitud también me parece reprobable. He sido el primero en decir (y mantengo) que la actitud de Rubiales fue indecorosa dado su puesto. Sin embargo, este video me resulta decepcionante a la par".Las imágenes están generando una ola de comentarios después de que la jugadora hiciese un comunicado admitiendo haberse sentido incómoda con los hechos. Muchos de ellos admiten sentirse engañados, pues a pesar de no estar de acuerdo con la actitud de Rubiales, las bromas de la jugadora contrastan con sus propias declaraciones. Algunos sentencian: "Esta actitud también me parece reprobable. He sido el primero en decir (y mantengo) que la actitud de Rubiales fue indecorosa dado su puesto. Sin embargo, este video me resulta decepcionante a la par", afirma un usuario.

"El vídeo de Jenni Hermoso solo demuestra lo normalizados que tenemos los comportamientos abusivos. Y para los que lo están usando para justificar a Rubiales: nada de lo que haga la víctima cambia, disminuye o anula la agresión", defiende la periodista Anais López.

"Lo siento, no me gustan los mensajes donde se ataca a Jenni Hermoso. Con vídeo del autobús o sin él, el pico de Rubiales sigue siendo una babosada que requiere su cese. Y la culpa del circo posterior no es de Jenni, sino de los sinvergüenzas que la han presionado y utilizado", dice Luis del Pino.

"En el vídeo no aparece nada que no supiésemos ya: que no fue consentido y que Jenni no le dio en el momento la relevancia que luego, tras la celebración y en frio, le dio. Tampoco cambia nada de lo que hizo Rubiales ni de lo que haría después: insultar, condicionar y mentir", afirma Miguel Quintana.

