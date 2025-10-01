Las reacciones de la prensa a la victoria del Real Madrid en Champions: "Cura las penas"

El Real Madrid se impuso con autoridad por 5-0 al Kairat Almaty en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, con un hat-trick de Kylian Mbappé que devolvió la sonrisa al equipo tras la derrota en el derbi frente al Atlético. La prensa nacional e internacional coincidió en señalar la victoria como un bálsamo necesario para los blancos.

En España, las reacciones fueron inmediatas. El Diario AS tituló que el triunfo “cura las penas” del Madrid, destacando la figura de Mbappé, quien “respondió con contundencia tras las críticas” recibidas después del tropiezo liguero. En la misma línea, El Periódico habló de un duelo que sirvió para despejar dudas: “La voracidad del francés certificó una victoria de trámite en un escenario lejano, pero cargado de simbolismo”.

Otros medios pusieron el acento en el dominio colectivo. Para Madrid Actual, el equipo de Xabi Alonso “volvió a exhibir jerarquía, con control absoluto del balón y eficacia arriba”. Por su parte, El Confidencial recordó que los errores defensivos del Kairat facilitaron el marcador, aunque subrayó que el Madrid “necesitaba un partido así para recuperar confianza en un escenario exigente”.

La prensa internacional también elogió la actuación blanca. La agencia Reuters resumió la noche como “una fuerte respuesta del Madrid tras su derrota reciente ante el Atleti, liderada por el hat-trick de Mbappé”. En el norte de Europa, el diario noruego VG valoró la contundencia del triunfo y resaltó la dificultad añadida del largo viaje a Kazajistán: “El Madrid no solo ganó, sino que lo hizo dominando de principio a fin pese a las circunstancias”.

En conjunto, los análisis coinciden en varios puntos: el liderazgo de Mbappé en una noche crucial, la capacidad del Madrid para reaccionar después de un golpe anímico en LaLiga, la clara superioridad frente a un rival limitado y, sobre todo, el refuerzo de confianza que supone de cara a lo que queda de Champions.

Una goleada lejana que, según la mayoría de titulares, devuelve al Real Madrid la sonrisa y la confianza necesarias para encarar con garantías el resto de la temporada europea.