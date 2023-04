Real Madrid-Valladolid (6-0): Benzema se desata en el Bernabéu

Aunque una de las normas del Real Madrid es no dejar de creer; otra es no perder nunca de vista la realidad. Y saben que LaLiga está más que complicada, pero que aún queda un par de balas para que la temporada termine con muy buen sabor de boca. LaLiga, pues, es el lugar de pruebas también la competición en la que medirse, comprobar cómo está el equipo y sus jugadores más importantes tras un año demasiado irregular, sin la constancia de la temporada pasada. Y en LaLiga, contra el Valladolid, antes de ir al Camp Nou el miercóles, Karim Benzema invitó a los madridistas a soñar con un final de curso como el último, con el delantero francés en todas o casi todas las jugadas importantes e inolvidable en el área. Sucedió en sólo 7 minutos de la primera parte, el tercer hattrick más rápido en la historia del Real Madrid, un esprint de Benzema para alimentar la esperanza, para pensar que con él a la cabeza todo es posible. Metió de tiro, de cabeza y de una chilena muy rápido y muy ágil. Un Benzema por fin desatado, la mejor noticia para que el equipo se crezca.

El Valladolid no aguantó el vendaval. Demasiado para un equipo bonito, pero flojo; con intención y muy poca contundencia. Probablemente a Pacheta le persiga durante varios días una pregunta: «¿Qué hubiese pasado si?», esa cuestión que nos hacemos todos, que nos persigue en noches en las que no se puede dormir. ¿Qué hubiese sucedido si el Valladolid hubiera aprovechado sus primeros y muy buenos quince minutos en el Bernabéu?, atrevido en ataque y demasiado en defensa, con dos llegadas muy peligrosas: una al palo y otra que se marchó fuera por muy poco. Pudo ponerse por delante en el marcador mientras el equipo local no sabía muy bien a qué atenerse ni, casi, si le importaba el partido. O es que estaba disimulando. Porque robó Camavinga, corrió Asensio, remató Rodrygo y no hubo mucho más que contar para el equipo pucelano. Se cayó con estrépito, mientras Benzema se ponía zapatillas de baile.

El gol fue una carrera de Asensio desde la media punta, lugar que estaba ocupando Rodrygo al comenzar el choque, pero que, como no llegaba a la pelota, se cambió de lugar con Marco y se marchó a la banda derecha. Fue un cambio decisivo para variar el rumbo del partido. El Real Madrid, con ese nuevo plan, con Tchouameni y Kroos en el centro, no lo tenía claro, hasta que lo tuvo. Muy claro. Si le dejaban correr y el Valladolid lo hizo, no iba a tener compasión del rival.

Ancelotti dice que no tira LaLiga, pero lo que importa es lo que llega ahora y encuentros como el del Valladolid le sirven para probar posiciones y dar minutos a los futbolistas. Asensio estaba quedándose fuera de las rotaciones y pudo disfrutar y marcar el quinto. Lucas Vázquez, con gol al final, intentó ponérse lo difícil a un Carvajal en crisis, mientras que Tchouameni peleó para intentar se mediocetnro por delante de Camavinga. Pero es que el ayer lateral está como un tiro, también en la banda. Sin Rüdiger, pero con Nacho y Alaba, esa dos posiciones son las decisiones más importantes que tiene que tomar Ancelotti para el choque del miércoles.

El gol de Rodrygo cambió el partido. Vinicius, por ejemplo, que no había aparecido mucho y al que le estaba costando correr hacia dentro, su jugada favorito, cambió el papel y se puso en plan pasador: así le dio un templado y maravilloso pase a Benzema para que empezase su festival.

Vendaval del Real Madrid contra el Valladolid

Para entonces, el Valladolid, tan concentrado hasta entonces, tan preciso en las marcas y las persecuciones, perdió el sitio y no supo cómo encontrarlo. Los tres centrales de Pacheta se sentían en inferioridad númerica ante el ataque de los madridistas. Todo eran fugas de agua, porque los madridistas dejaban atrás a su marcador y llegaba en oleadas a la portería de un impotente Asenjo.

Benzema, mientras, empezaba a flotar. Marcó su segundo tras una jugada personal dejando atrás defensas y poniendo el balón en la escuadra y cerró su rápida fiesta con un remate de chilena espectacular. El partido siguió, llegó hasta el descanso, se jugó la segunda parte, Benzema fue sustituido, se marcaron el quinto y el sexto, pero daba un poco igual. Ya estaba todo hecho y la esperanza bien iluminada.

Bueno, no dio igual del todo: quien salió por Benzema en la segunda mitad fue Hazard. Se puede y debe creer en que ha vuelto Benzema. Lo de Hazard exige más fe, pero para eso es Semana Santa..