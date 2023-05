Real Sociedad-Real Madrid (2-0): LaLiga, ni de pasatiempo

Pocos jugadores como Militao para medir la importancia de un partido. El central brasileño lleva unas semanas en las que no está para casi nadie, concidiendo con estos partidos de LaLiga en los que el Madrid no sabe si ir o venir, si apretar o dejarse. Puede que Militao sea uno de los mejores futbolistas del equipo de Ancelotti y seguramente es el jugador al que más se nota que hay días en los que está pensando en otra cosa, quizá en los partidos donde los madridistas se juegan más cosas que en LaLiga. El error del central inclinó el partido hacia Real Sociedad y dejó LaLiga a un palmo del Barcelona. Es una cuestión de tiempo, casi mejor que sea antes. Esta batalla al Madrid le queda ya muy lejana, más lejana cuanto más cerca están los encuentros contra Osasuna y Manchester City. Así, en una jugada en la que podía optar por muchas más opciones, Militao, tras resbalarse, decidió ceder la pelota a Courtois y lo que hizo fue dar un pase de gol a Take Kubo.

Y ahí perdió el partido el Real Madrid, otro más que se le escapa en una competición de la que no puede presumir de casi nada, pero que no importara si las otras sale bien. El pase de Militao fue el hecho más decisivo, pero no fue el único que llevó al actual campeón a la derrota.

En el club pueden mirar con razón al colegiado, que expulsó a Carvajal con dos amarillas que alguien debería explicar. La primera, según se vio, fue por pedir una amarilla al rival en una jugada en la que le hicieron falta. Y por estas cosas que suceden, Carvajal se llevó la tarjeta. La segunda fue también algo extraña: el defensa del Real Madrid despejó un balón y por inercia acabó golpeando a un rival. Aunque el colegiado dudó un poco, le sacó la amarilla y le echó del partido. Carvajal se marchó con un cabreo que no podía disimular mientras Nacho le tapaba la boca. La Real puede alegar que en el primer tiempo, hubo una jugada de Militao en el área de Courtois, que bien se pudo señalar penalti.

El fallo de Militao, la expulsión de Carvajal y luego, que el Madrid se fue desinflando. Ya con los mismos jugadores, terminó siendo peor que el equipo local y con uno menos, no dio ninguna guerra y recibió el segundo tanto de Barrenetxea. Lo mejor de los de Ancelotti sucedió al principio del partido, cuando sí que presentó algo de batallla y se fio de Rodrygo para intentar ser profundo. Sin Vinicius, era el futbolistas más desequilibrante de los once y lo dejó muy claro. Cada vez que le llegaba una pelota, había un cambio de ritmo, un regate o un intento de ser vertical. No es que estuviera especialmente bien acompañado. Asensio no dejó ni un remate con el que suele salvar los días más grises, mientras que el partido de Mariano fue haciendo más pertinente la pregunta a Ancelotti de por qué contó con un delantero que no le ha servido para casi nada en estos dos años. Antes de contar con él, el entrenador ha inventado falsos delanteros, ha cambiado de posiciones o dio esperanzas a Álvaro Rodríguez. El alto canterano, sin embargo, fue suplente y sólo después salió por Mariano, que quizá se estaba despidiendo del Real Madrid. Se le acaba contrato y es el único caso que se tiene muy claro en el club. La temporada que viene Mariano puede volver a ser futbolista, si es que le apetece.

La sorpresa, Mariano titular

Jugó Mariano, por cierto, que Hazard no lo hizo ni un minuto, lo que dice tanto de la confianza de Ancelotti en él. Qué casos tan extraordinarios (en el sentido literal de la palabra, tan poco ordinarios) los de estos dos futbolistas en el Real Madrid.

El equipo de Carlo Ancelotti acabó el encuentro con Álvaro Rodríguez y Arribas, dos de los canteranos más prometedores, pero que esta temporada, ni en estos días sin frío ni calor, no terminan de contar para Ancelotti.

El Real Madrid se fue desenchufando del encuentro sin excesiva pena ni dolor, con Rodrygo ya apenas entrando en contacto con el balón y con unos Ceballos y Tchoaumeni en el centro del campo que tampoco dan un paso adelante ahora. Aunque este partido no debería medir a nadie en serio. Porque lo serio es el sábado y el martes.