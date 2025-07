El 'recado' de Mario Suárez a Joao Félix tras su fichaje por el Al Nassr: "El talento no vale"

El fichaje de Joao Félix por el Al Nassr es una realidad. El delantero portugués abandona las ligas europeas para recalar en Arabia, donde el fútbol es mucho menos competitivo. Su destino es el Al Nassr, actual equipo de Cristiano Ronaldo.

Pero lo llamativo no es su fichaje en sí, sino la edad con la que lo hace después de la gran proyección y lo mucho que se esperaba del jugador. El portugués fue considerado en su día como una de las grandes promesas del fútbol mundial, y ahora, a sus 25 años, parece ser lo que muchos denominan 'estrella estrellada'.

El exjugador del Atlético de Madrid aterriza en Riad con 25 años y tratará de relanzar una carrera que ha estado marcada por la constante irregularidad y la falta de actitud. El talento sigue existiendo, pero su capacidad para plasmarlo en el campo ha provocado su deriva.

Una deriva que ha sido comentada a nivel mundial, y de la que se ha mojado otro exjugador del Atlético de Madrid.

Mario Suárez se pronuncia sobre el fichaje de Joao Félix

Y es que en este caso, el exfutbolista Mario Suárez se ha pronunciado acerca del fichaje de Joao Félix por el Al Nassr. A falta de confirmación, Fabrizio Romano ya hacía oficial la noticia a través de sus redes sociales, por lo que el movimiento parecía inminente. Y así ha sido.

Ante la primicia del experto en fichajes, el ex capitán del Atlético de Madrid ha lanzado un 'palo' al delantero portugués. El mediocentro madrileño pudo vivir en persona lo sucedido entre Joao Félix y el club rojiblanco o, lo que es lo mismo, entre Joao y el Cholo.

El mensaje del exfutbolista al portugués

Por ello, a través de sus redes sociales, Mario Suárez ha compartido un post donde muestra su opinión acerca del fichaje. El madrileño hace alusión a que el talento no basta para triunfar en el mundo del fútbol, sino que hacen falta más cosas.

"Increíble! Con 25 años irte a Arabia después de varios años sin ser titular en varios equipos… Esto demuestra que con el talento (que tiene todo el del mundo) no vale, lo importante qué es la mentalidad, la actitud y las ganas que tengas de triunfar y de adaptarte al sitio en el que estás! Estaban el Atleti, que pagó 120M y el Cholo equivocados?", declaraba el exfutbolista a través de Instagram.

Aún así, Suárez le dedico unas breves palabras deseándole lo mejor a su excompañero. "Dicho esto, toda la suerte del mundo a Joao Félix en esta nueva etapa y lo más importante de todo, que sea FELIZ!", confirmaba.

La carrera de Joao Félix

Joao Félix llegaba al Atlético de Madrid tras hacer un buen papel en el Benfica. Sus goles y su talento hicieron que el club rojiblanco se fijara en la joven promesa portuguesa. El 'Menino de Ouro' es como fue apodado por millones de aficionados, que veían en Joao Félix un potencial extraordinario.

Sin embargo, todo se quedo en eso. El delantero llego a Madrid y, a pesar de lucir como un gran jugador, su compromiso y disciplina dejaron que desear. El futbolista dejó de tener minutos con el Cholo Simeone, y acabó en el Chelsea.

Tras su paso por Inglaterra, Joao recaló en el Barcelona, que apostó por el jugador. Sin embargo, su desempeñó no convenció y regresó al Chelsea, pero esta vez como fichaje. Pero no iba a ser todo tan fácil. Joao fue cedido por el equipo londinense al Milán, donde tuvo algunos minutos pero no todo el protagonismo que deseaba. Y con ello, su regreso al club inglés este verano.

Y ahora, tras varios años deambulando por el fútbol europeo, el portugués abandonará Europa para marcharse al fútbol árabe.

El fichaje se hace oficial

El Al Nassr ha anunciado el fichaje de João Félix tras llegar este domingo a la expedición del equipo saudí en Austria. Tras varios días de negociación, el Chelsea aceptó la oferta de 50 millones de euros más variables del conjunto de Saudí, haciendo oficial el traspaso.

João Félix jugará con Cristiano Ronaldo en el que será el sexto equipo de sus carrera deportiva tras Benfica, Atlético, Chelsea, Barcelona y Milan.