La NBA se resquebraja: el FBI señala a la Mafia y esta salpica al círculo de LeBron James en el escándalo de las apuestas

La sombra de la corrupción que se cierne sobre la liga de baloncesto estadounidense ha acabado por rozar al círculo más cercano de su mayor estrella, LeBron James. Aunque el célebre jugador de los Lakers no está implicado en el caso, las investigaciones del FBI señalan a su amigo personal y exjugador Damon Jones. La acusación se centra en que Jones habría utilizado información privilegiada sobre la ausencia de James en un partido para realizar apuestas con ventaja, situando el foco mediático sobre el entorno del astro.

Sin embargo, el epicentro del terremoto judicial se encuentra en otros nombres. La trama ya ha provocado la detención de dos figuras conocidas de la competición: Terry Rozier, jugador de los Miami Heat, y Chauncey Billups, actual entrenador de los Portland Trail Blazers. Ambos han sido apartados de sus funciones de forma indefinida mientras avanza un caso que amenaza con destapar un problema de gran envergadura en el deporte profesional de Estados Unidos.

En concreto, la investigación federal se centra en dos tramas paralelas. Una de ellas, bautizada como "Operation Royal Flush", apunta a Billups como el presunto cabecilla de una red que organizaba partidas de póker manipuladas con el apoyo directo de cuatro familias de la Mafia. Según las autoridades, el grupo empleaba tecnología avanzada para estafar a sus víctimas y no dudaba en recurrir a la extorsión y la violencia cuando lo consideraba necesario.

Por otro lado, la segunda operación, "Operation Nothing But Bet", también implica a Billups por un asunto diferente: filtrar a un apostante que su propio equipo estaba perdiendo partidos deliberadamente para mejorar así su posición en el sorteo de talentos universitarios. Es en esta misma línea de investigación donde se enmarca la detención de Terry Rozier, acusado de compartir información confidencial no pública.

La punta de un iceberg que amenaza a la competición

Asimismo, estos arrestos han puesto de manifiesto que la reciente suspensión de por vida de Jontay Porter por un asunto similar era solo el aviso de un problema mucho más profundo en el baloncesto norteamericano. Los hechos sugieren que las apuestas ilegales y el manejo de información privilegiada podrían estar más extendidos de lo que la propia organización estaba dispuesta a admitir hasta ahora.

En este sentido, la NBA ha reaccionado intentando controlar los daños. Además de suspender de inmediato a los implicados en el proceso judicial, la liga ha abierto una investigación interna sobre el jugador Malik Beasley por su presunta participación en otra red de apuestas. De momento, Beasley no figura entre los acusados por las autoridades federales, pero el movimiento de la competición evidencia la gravedad de una situación que proyecta una densa mancha sobre su credibilidad.