"Ricky Rubio hubiera sido un gran Globetrotter".

Los míticos Harlem Globetrotters están de gira por España. Madrid, Santiago, Vigo, Bilbao, Zaragoza, Lérida, Castellón, Murcia, Córdoba, Barcelona... Thunder Law (1,91) es una de sus estrellas más carismáticas por su veteranía, su conexión con el público y porque es un enamorado del baloncesto español. «Siempre he pensado que Ricky Rubio habría sido un gran Globetrotter. Además de Pau y Marc fue uno de los primeros jugadores que empecé a ver. Les admiro a todos. Creo que el baloncesto español es increíble, tengo algunos buenos amigos de la universidad que vinieron y jugaron en la Euroliga y siempre me contaban cosas sobre el Barcelona y lo buenos que eran», asegura.

El equipo ha promocionado su icónica marca en más de 124 países desde hace casi un siglo. Orgullosos de formar parte del Salón de la Fama, su misión sigue siendo promocionar el baloncesto y ofrecer un entretenimiento emocionante y en que puedan participar los aficionados. «Durante mi infancia había oído hablar de los Harlem Globetrotters. Veía anuncios y cosas así de ellos, pero nunca pensé que jugaría con ellos. Yo crecí en el mismo barrio que uno de los más grandes de la NBA: Allen Iverson. Fue mi héroe de la infancia. Molaba mucho verle jugar y luego pensar que era del mismo sitio que yo, aunque mi sueño no era la NBA. Realmente, mi objetivo desde niño era ir a la universidad gratis, o sea, jugando al baloncesto. Cuando conseguí entrar, supe que tenía que seguir adelante. Empecé a buscar otros equipos, contraté a un agente y me llegaron ofertas de algunos equipos de Europa. De hecho, una fue de un equipo español, pero no recuerdo el nombre. También recibí una oferta de los Globetrotters y mi mejor amigo logró convencerme», dice Thunder.

. .

Thunder es uno de los deportistas más mediáticos porque está especializado en batir récords del mundo (11) de diferentes disciplinas relacionadas con el baloncesto. «Los récords me encantan. Me gusta que sean los fans los que deciden qué hacer, nunca los pienso yo. Un día, alguien de nuestro equipo de relaciones públicas me dijo de probar a hacer la canasta más lejana del mundo y lo hice», asegura. «Creo que vi a Kevin Love meter una desde la otra punta del campo, así que lo intenté, lo logré, y ahí empezó todo. Luego me fui a Twitter y pregunté a la gente qué récord debería batir y de ahí surgieron cientos de ideas, hice la canasta más lejana de espaldas, y el tiro más lejano sin mirar, y a partir de ahí seguí con todos ellos. El problema de ahora es que pasan tantas cosas en las redes sociales que hay pocas cosas que no se hayan intentado. Para que yo vuelva a batir un récord mundial, tiene que ser algo muy especial que la gente no pueda hacer en sus casas, y si lo vuelvo a hacer, tiene que ser algo muy grande», asegura Law.

Su historia no se entendería sin los consejos de su madre. Ella fue la que siempre confió en él: «Acababa de graduarme en la Universidad y había vuelto a casa para decidir qué hacer. Me llegó un correo de los Globetrotters pidiéndome que me uniera para participar en su 88 World Tour. Lo leí y hablé con mi agente, valorando todas las opciones. Se lo conté a mi madre, aunque yo no le di mucha importancia, pues no estaba en mi abanico de opciones por el momento. En ese momento mi madre me dijo algo como: “¿Cómo? ¿Me estás tomando el pelo?” Me empezó a contar el impacto que tuvo Curly Neil [leyenda ex Globetrotter] en su vida, y eso hizo que lo reconsiderara y apostara por esto», cuenta emocionado Thunder y apunta un deseo: «Recuerdo que hace tiempo, los Globetrotters solían jugar antes y después de los partidos de la NBA, en el mismo pabellón y con los mismos aficionados. Estaría bien volver a hacerlo en Estados Unidos y también en España».