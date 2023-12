Rudy Fernández enciende las alarmas con un posible mensaje de despedida

Rudy Fernández es uno de los nombres del momento. El jugador de baloncesto escribió un mensaje a través de sus redes sociales después del partido ante el Joventut. Lo llamativo de esto fue el mensaje con aroma a despedida.

"Una pena pero... solo me queda decir adiós para siempre, aunque siempre seguiré pensando en ti", dijo. Los aficionados empezaron a mandarle mensajes de ánimo. A sus 38 años, Rudy ya dejó la selección, pero jamás habló de manera tajante sobre su posible retirada.

Su hermana Marta también dejó entrever que este iba a ser su último partido. "Rudy, yo hoy no he podido ir a verte a Badalona. Pero te aplaudo y te aplaudiré siempre por todo lo que nos has hecho disfrutar en el Olímpic con la camiseta de la Penya", dijo. Jordi Villacampa, presidente del Joventut, también tuvo palabras para el jugador en sus redes sociales. "Ayer posiblemente fue el último partido de @rudy5fernandez en el Olimpico de Badalona. Dar las gracias por todo lo que nos ha dado a nuestro club, la suerte de disfrutarlo y la gran carrera que ha hecho como jugador. Creo que ayer se merecía una mejor despedida de nuestra parte. Fuerza Penya", alegó.

El historial de Rudy es sensacional: con el Joventut ganó una Copa del Rey y una Copa ULEB y con el Real Madrid levantó 6 Ligas ACB, 5 Copas del Rey, 9 Supercopas de España, 3 Euroligas y una Copa Intercontinental.