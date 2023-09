Irene Lozano, expresidenta del CSD, narra un desafortunado incidente con Luis Rubiales

Irene Lozano, ex presidenta del Consejo Superior de Deportes, ha concedido una entrevista a la “Cadena Ser” en la que ha revelado detalles sobre el comportamiento deLuis Rubiales mientras lideraba la Real Federación Española de Fútbol. Lozano ha relatado un episodio especialmente tenso que concluyó con la expulsión de Rubiales de su oficina. Este momento marcó un punto de no retorno en su relación laboral.

"Para aquellos que interactuamos cercanamente con Rubiales, sus modos eran bien conocidos. Él ocupaba un puesto para el que, claramente, no estaba preparado, careciendo de las habilidades personales y profesionales necesarias, además de mostrar una inflexibilidad y otras carencias esenciales para liderar una federación de tal envergadura", describió.

En la entrevista, Lozano señaló que "su comunicación se caracterizaba por el uso de amenazas, chantajes y desprecio, y esto se hacía aún más evidente en su trato con las mujeres". Estas actitudes, según sus palabras, desencadenaron la ruptura de su relación laboral con él. "Llevaba a cabo reuniones con los presidentes de todas las federaciones deportivas, pero ninguna resultaba tan problemática como la del fútbol, dada la magnitud de este deporte y la personalidad del propio presidente", añadió.

En un momento determinado de la entrevista, Lozano compartió un incidente que marcó el punto de no retorno en su relación con Rubiales. Este incidente tuvo lugar en su oficina, donde Rubiales "lanzó acusaciones extremadamente graves" contra un miembro del equipo de Lozano. Según Lozano, le dio dos opciones: retirar sus acusaciones o abandonar el lugar. Sin embargo, Rubiales se negó a retractarse, lo que llevó a que Lozano tomara su abrigo del perchero y se lo entregara, comunicándole que no deseaba recurrir a la seguridad pero que debía abandonar su despacho, ya que no había más asuntos pendientes que discutir.

Respecto al reciente incidente en el que se vio involucrado Rubiales debido a un beso no consensuado a la jugadora Jenni Hermoso, Lozano considera "revelador que, en última instancia, sea el machismo el factor que lo haya llevado a enfrentar consecuencias". "Este episodio constituye una falta grave por parte de un dirigente deportivo que ejerce una clara autoridad sobre las jugadoras. Como señalaba la denuncia del CSD, se trata de una falta de decoro evidente", subrayó. Unas declaraciones que ayudan a perfilar el retrato del que hasta hace poco fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol