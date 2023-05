El sueño de Alcaraz antes de Roland Garros, que tiene mucho que ver con Rafa Nadal

El domingo comienza Roland Garros y en el cuadro masculino, Alcaraz y Djokovic son los dos grandes favoritos. Si todo va como se piensa, se medirán en semifinales: "Para mí es una locura verme como el cabeza de serie número uno en un Grand Slam. Todavía lo es. Al mismo tiempo, claro, es genial. Siempre he trabajado muy duro para estar ahí, estoy muy feliz de ser el primer cabeza de serie aquí en Roland Garros", ha dicho el español en una conferencia de Prensa antes del torneo. Tras perder muy pronto en Roma, llega descansado y renovado. Se puede decir que esa derrota le hizo bien: "Me tomé algunos días de descanso. Me los pasé sin hacer nada, simplemente relajándome, pasando tiempo con la familia y los amigos, que lo necesitaba", ha contado. Primero relax y después a ponerse a tono. "Desde ahí, estuve cinco días entrenando en la Academia Equelite, en casa, algo que me ayuda bastante. Necesitaba esa intensidad de los entrenamientos, también el trabajo físico, porque apenas he tenido este año más de cuatro días para entrenar, solo ha sido jugar y jugar partidos. Me ha venido genial tener este tiempo para poder preparar Roland Garros, con una preparación tan buena como la que he tenido en los últimos días", decía Carlos Alcaraz.

Es el número uno, el favorito, el rival que todos temen, pero también al que quieren batir. Es un Alcaraz distinto, aunque no mucho al del año pasado: "Mentalmente soy un mejor jugador. Puedo leer lo que está pasando en pista mucho mejor que el año pasado. Para mí, eso es realmente importante, y diría que es la mayor diferencia en comparación con 2022". Y esa fuerza mental también es una capacidad de adaptación a los partidos bajo presión: "Cuando me enfrentaba a los mejores jugadores, en grandes partidos, fue complicado acostumbrarme a ello y mantenerme calmado", reconocía acerca de sus comienzos. Pero, como ha dicho, ha madurado: "He aprendido de esos momentos. Recuerdo, por ejemplo, mi primera vez en Madrid ante Nadal. Fue realmente complicado. Puedo nombrarte varios partidos más en los que no me sentí nada cómodo en ambientes así. Aprendí de ello y ahora siempre quiero jugar en los mejores estadios, en los mejores torneos, tratando de sentirme cómodo. Ahora mismo me siento genial siempre que estoy en las grandes plazas".

Rafa Nadal es uno de los nombres de Roland Garros, por su ausencia. "Me sentí mal cuando escuché que no podría jugar aquí y que probablemente se perdería el resto del año. Como ya he dicho, siempre quieres ver a Rafa Nadal jugar. Siempre quiero ver a los mejores jugadores del mundo en cada torneo. Luego, está claro que se aprende al estar cerca, al tenerlo en el vestuario, en el propio torneo. Cuando lo escuché fue duro, no sé cómo va a ser el circuito sin Rafa este año. Espero verle el año que viene y que esté al 100%", pedía Alcaraz.

Porque tiene un sueño que cumplir: y tiene que ser con Rafa Nadal: "Sería un sueño jugar dobles con él en los Juegos Olímpicos. Veremos. Hay que ver cómo está él y cómo le va, también este año. Ojalá que vaya bien, está claro que sería un sueño.

Por último, Alcaraz ha reconocido que de todo se aprende, también de la lesión que tuvo a principio de 2023: "Fueron momentos muy complicados los que viví a finales del año pasado. No pude jugar las ATP Finals, no pude jugar el Open de Australia. Australia era un torneo que me hacía mucha ilusión jugar. Pensé que tenía una gran oportunidad de firmar un gran resultado en Australia. Me lesioné y necesité de cuatro o cinco semanas para recuperarme, fue difícil"ha reconocido. Pero quizá es en esos momentos cuando más se aprende. "Al mismo tiempo, soy un chico que trata de ver el lado positivo de las cosas. Fue un buen momento para preparar el resto de la temporada y hacerme a la idea de todo lo que estaba por venir. Estuve entenando, me mantuve tranquilo, también focalizado en mejorar la parte mental y en mantenerme positivo en los momentos complicados. Eso me ayudó mucho de cara a hacerlo tan bien a nivel competitivo"

