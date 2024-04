El sueño americano de Hana Travner

Hana Travner es una amazona eslovena que ha llevado su pasión a Estados Unidos. Desde su traslado en verano de 2022, Hana ha competido en la escena americana además de compartir con sus clientes y alumnos su dedicación, habilidades y visión sobre la hípica. «Mi idea era vivir esta aventura y conocer más acerca del sistema y de cómo funciona Estados Unidos», afirma sobre su mudanza.

Hana se trasladó acompañada por su moza y amiga Sara Freudenthal Pascual. Se estableció en el NLP Center en Florida, donde cuenta tanto con caballos suyos, como de clientes y compra-venta. «Me siento muy afortunada de contar con un gran equipo. A quien debo agradecerle mucho es a mi moza, Sara, ya que ella no sólo se dedica a cuidar mis caballos para que yo pueda tener más tiempo para los clientes, sino que se encarga de todo para que nuestra cuadra funcione». Hana trabaja y compite en Estados Unidos con varios caballos incluyendo dos de su propiedad: «Unita», una yegua de siete años criada por ella misma, y un entero –caballo que no ha sido castrado– que perteneció a Diana Marsá. Hana ha participado en Copas de Naciones, Campeonatos del Mundo de Caballos Jóvenes y Copas del Mundo y ahora se centra en entrenar a sus clientes y en la gestión de su cuadra, aunque no descarta la posibilidad de retomar la competición cuando regrese a Europa. «Cuando empecé a vivir en España, me dedicaba un poquito más a clientes dándoles clases, primero en la finca de Diana Marsá, Emiralia Stables, y luego con Carlos Borho y el Met de Oliva, entre varios clientes más en Madrid. Así que dejé de dedicarme a concursar a primer nivel. Aunque me gustaría retomarlo cuando vuelva a Europa. Quiero otra vez volver a competir a primer nivel y dedicarme a mi», asegura.

Hana participó en 2023 en varios grandes concursos, incluyendo la Global Champions Tour de Miami. Sin embargo, su enfoque principal ahora es su faceta como entrenadora y el comercio de caballos. «Pienso que en Estados Unidos, todo se centra mucho más alrededor del dinero. Las pruebas están mucho más difíciles y todo es muchísimo más caro. Sólo un concurso nacional compitiendo tres o cuatro días te cuesta alrededor de 2.000 dólares», relata. «La calidad de concursos en Europa es muy buena. Es mucho más profesional… aquí también hay profesionales, pero también hay muchísimo amateur y que monta caballos muy amateurs… No tiene nada que ver con el nivel que hay en Europa», comenta la amazona eslovena.