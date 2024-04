Enrique Criado: "La reproducción equina es más compleja que la humana"

Enrique Criado es embriólogo y director ejecutivo de un grupo de clínicas, el Grupo OVO, que cuenta con centros de reproducción asistida, Ovoclinic, y bancos de óvulos, Ovobank. Además es un apasionado de los caballos y monta desde su adolescencia a nivel amateur. Cuando las clínicas de reproducción asistida y el banco de óvulos estaban ya en marcha realizó un master de reproducción equina en la Universidad de Cáceres. "Me di cuenta que la reproducción equina estaba muy anticuada y que lo que nosotros hacemos en humanos, sobre todo los embriólogos en el laboratorio, lo podíamos hacer con los óvulos de la yegua, maximizando muchísimo el número de embriones por yegua y mejorando mucho la reproducción equina", comenta. Así empezó Ovohorse. Para la clonación contrató a Andrés Gambini, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y ahí surgió Ovoclone, con Gambini como director científico del proyecto. Se trata de un laboratorio inspirado en los laboratorios humanos para optimizar, maximizar y ampliar el número de embriones en yeguas.

¿Cuál es el trabajo de un embriólogo equino?

El embriólogo equino hace lo mismo que el embriólogo humano. Mejoramos la calidad espermática, recuperamos espermatozoides, congelamos espermatozoides, recuperamos los óvulos de las yeguas, hacemos madurar en el laboratorio los óvulos de las yeguas, hacemos la ICSI, que es la microinyección espermática, cultivamos los embriones en el laboratorio y seleccionamos los mejores embriones para ser transferidos. Toda la parte del laboratorio que compete a los embriones equinos es de lo que se ocupa el embriólogo equino.

¿En qué momento está la cría del caballo de deporte en España?

Bastante avanzada, pero con técnicas antiguas. Es cierto que nosotros cuando empezamos a promocionar nuestros servicios nuestros primeros clientes fueron criadores de Pura Raza Español que no están tan familiarizados con este tipo de técnicas que nosotros ofrecemos, la OPU, la ICSI, cultivo embrionario, la criopreservación de los embriones, la transferencia de estos embriones... Ahora que nos hemos acercado más al Salto de Obstáculos y la Doma Clásica nos hemos dado cuenta que hay muchos criadores que efectivamente están más relacionados con estas técnicas, más familiarizados. Lo que pasa es que mandan los óvulos a otros países porque no saben que en España hay laboratorios que nos dedicamos a esto. Ya no hace falta mandar los óvulos a otro país para que se estropeen por el camino. Lo bueno que tenemos dentro de nuestro proyecto es que ofrecemos el paquete completo de quirófano, finca, paddocks para las yeguas, posibilidad de dejar la yegua aquí durante meses y cada tres semanas hacerle una OPU distinta. Tenemos pajuelas de grandísimos sementales para realizar estas ICSI y tenemos el laboratorio justo al lado. El porcentaje de óvulos madurados, el porcentaje de blastulación, o sea de número de blastocistos, de número de embriones aumenta muchísimo si lo tienes todo recogido.

¿Cómo se logra que los caballos sigan compitiendo mientras están inmersos en procesos de reproducción asistida?

Efectivamente, estas técnicas, la OPU-ICSI, permite que el caballo siga compitiendo porque no tienes que parar la yegua, no tienes que hacer una inseminación, no tienes que esperar a ver si se ha quedado preñada, el lavado uterino, recoger el embrión o peor que se quede preñada y parar más de un año a la yegua para que pueda parir el potro y amamantarlo. Lo bueno de esta técnica es que la yegua viene por la mañana, se hace la OPU y por la tarde la yegua se va y a los dos días sigue compitiendo, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Los óvulos nos los quedamos en el laboratorio y nosotros hacemos los embriones y una vez éstos están desarrollados, pues o se congelan o se transfieren en yeguas gestantes. Si hablamos clonación, con un trocito de piel del cuello similar a un granito de arroz, y cuya obtención es mínimamente invasiva, no hace falta anestesia, no le duele el caballo, no es agresivo, es un trocito de piel superficial del tamaño de un granito de arroz, y a partir de ahí, clonar usando esta línea celular.

¿Cómo imagina el futuro de la cría en España?

Mi pronóstico para dentro de diez años es una normalización de la clonación. Al final es una técnica más de reproducción asistida, es una internucleación. Consiste en cambiar el núcleo del fibroblastro metiendo el núcleo que tiene todo el ADN en un óvulo de una yegua que hemos quitado el núcleo, con lo cual es una técnica más de reproducción asistida. Dentro de diez años se va a normalizar y vamos a ver cómo clones van a saltar y van a ganar grandes premios. Lo que garantiza la clonación es clonar la potencialidad del animal, luego el animal hay que domarlo, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo lo más parecidamente posible al original. Vamos a ver cómo algunos clones pues saltarán mal y otros clones saldrán bien, va a haber un poquito de todo porque no sólo es genética. O sea, la epigenética, que

es el cómo cambia la genética con el ambiente, el clima en que está el caballo, cómo se le doma, cómo le educa, cómo se la entrena, cómo si le alimenta... La Federación Ecuestre Internacional regula el tema de los clones, teniendo que ponerles Alfa, Beta, Gamma... y así sucesivamente. Hay que ponerle un sufijo al nombre para que sepa que ese caballo es un clon. Pero la potencialidad está ahí y vamos a ver cómo dentro de diez años muchísimos premios los van a ganar clones, y muchos de ellos, espero que sean hechos en nuestros laboratorios.