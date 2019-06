"Tengo que prepararme para volver al Atlético"

Fernando Torres ha anunciado que se va, pero todavía no se ha ido. La despedida definitiva llegará el 23 de agosto, cuando su equipo, el Sagan Tosu, se enfrente al Vissel Kobe de Iniesta y Villa. Será en Japón, pero como si estuviera en casa. "Decir adiós al fútbol junto a mi querido amigo Iniesta es algo que nunca hubiese podido imaginar, y Japón lo hará posible", afirma. La carrera de Fernando y la de Andrés han estado unidas desde el comienzo, desde que comenzaron a ganar campeonatos de Europa con la selecciones inferiores españolas.

"También estará mi amigo David Villa, con quien comparto probablemente los mejores momentos de la historia del fútbol español. Traté de encontrar un momento icónico para jugar mi partido final y creo que es un momento perfecto", añade. Con Villa formó la delantera que consiguió que España ganara todo. Torres se sacrificó por el asturiano, pero cuando no estuvo Villa fue máximo goleador de la Eurocopa 2012 que cerró el ciclo victorioso de la Roja.

El "Niño" explicó su marcha en una conferencia de prensa en la madrugada española. Torres se retira, pero sin mirar atrás. "Es la decisión más fácil que he tomado en mi vida", dice. "Salir del Atlético fue muy difícil y muy doloroso, quería lo mejor para el club pero también para mí, pero volver al Atlético fue fácil, y esto es parecido. Siento que es lo que tengo que hacer ahora. Es difícil empezar a hablar sobre ello, pero una vez comenzado fue rápido llegar a la conclusión de que era la decisión correcta", comenta.

"Soy muy exigente conmigo mismo. Siempre quiero ser honesto y jugar al nivel que creo que debería hacerlo. Creo que en el momento en que no juegue al nivel que me exijo no será divertido, y eso está cerca. Quiero poner fin a esto antes de que eso suceda", asegura. Su equipo es último y ya no lo dirige Lluís Carreras, compañero suyo en los primeros tiempos del Atlético. Pero Fernando no necesita razones externas para moverse.

Las lesiones sólo le han permitido jugar seis partidos con el Sagan Tosu esta temporada y quedan siete antes del 23 de agosto para que pueda despedirse sobre el césped."Quiero decir gracias a mis compañeros, que me ayudaron desde el primer minuto. Ojalá haya podido enseñarles algo, sería lo más importante para mí. Me quedan dos meses para disfrutar del trabajo con ellos", asegura.

El momento de decir adiós es también el momento de mirar atrás. "Hubo algunos momentos difíciles durante mi carrera, pero siempre los veía como oportunidades, no como un problema. Aprendí cómo resolverlos y cómo volver con más fuerza. Los tiempos difíciles me hicieron mejor", reconoce. "Después de ver la reacción del mundo del fútbol, me siento realmente orgulloso de todo lo que pude lograr durante mi carrera. A veces, los jugadores de fútbol sólo se centran en los trofeos. Yo lo hice en el pasado, quería ganar tantos títulos como fuera posible. Ahora que se acerca el final, miro hacia atrás y veo que lo mejor que logré fue el respeto de todos; ese fue mi mayor trofeo", asume.

Entre esos "trofeos" está el haber jugado con algunos de los mejroes jugadores del mundo. "El mejor jugador fue Steven Gerrard. Completaba mi juego y me elevó a otro nivel. Me encantaría volver a vivir esos momentos una vez más, aunque fuera un solo minuto. Como rival he jugado contra los defensas más duros del mundo, aunque especialmente John Terry y Carles Puyol, eran una pesadilla", recuerda. Los dos fueron antes o después compañeros suyos: Terry en el Chelsea y Puyol en la selección.

El Atlético vuelve a aparecer en el horizonte de su futuro, pero no tiene prisa. "El Atlético es el club de mi corazón, nuestros caminos se cruzarán en el futuro probablemente, pero no sucederá pronto. Tengo que formarme, estudiar, aprender cómo funciona todo... Si volviera sería para grandes cosas, y necesito tiempo. Tengo que prepararme para ese gran reto", reconoce. "Necesito tiempo de estar lejos de la actualidad, del día a día, después de tantos años entrenando y jugando partidos. No sé si entrenaré, gestionaré, estudiaré... Cuando era niño sentí una llamada, ser jugador. Ahora será algo relacionado con el fútbol porque el fútbol es mi vida y creo que puedo ofrecer más cosas", asume.