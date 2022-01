Nadal vuelve a cargar contra Djokovic: “Estoy cansado... ningún jugador está por encima del Open”

El primer partido de Grand Slam de Rafael Nadal en siete meses está en el horizonte, regresa de una dolorosa afección en el pie izquierdo que lo limitó a un torneo durante la última mitad de la temporada pasada y contrajo COVID-19 en diciembre.

Su mera presencia en una conferencia de prensa previa al torneo del Abierto de Australia este sábado despertó un gran interés no solo por su vuelta sino también por su postura respecto a la situación de Novak Djokovic, que se encuentra detenido a la espera del juicio que decida finalmente sobre su deportación o no.

Al ser preguntado por el serbio, las palabras y el lenguaje corporal de Nadal lo dijeron todo. Se encogió de hombros, exhaló y pronunció esto sobre el culebrón Djokovic y si jugará o no el torneo: “Honestamente, yo estoy cansado de la situación. Ningún tenista está por encima del Open de Australia”, dijo Nadal.

“Si juega perfecto, pero si no también”

“Si juega perfecto. Si finalmente no juega, el Abierto de Australia será un gran Abierto de Australia, con o sin él. Ese es mi punto de vista”.

No opina igual Alexander Zverev, muy critico con la posibilidad de que el serbio no juegue: “Él tenía un visado en regla. ¿No es así? Dudo que viajara por probar suerte sin garantías de que iba a jugar el torneo. Él es una estrella, si no hubiera sido él no se hubiera creado todo este drama”, comentó después de completar un entrenamiento matutino en pista.

Sobre su situación deportiva personal, el balear argumentó que “es importante aceptar que no todo es perfecto después de estar seis meses apartado” de la competición. Y de haber pasado la Covid en diciembre, tras volver en la exhibición de Abu Dhabi.

“Es normal cometer algunos fallos o moverse un poco más lento. Hace unos meses ni siquiera sabía si iba a venir, así que estoy muy feliz de estar de vuelta”, comentó el campeón de 20 títulos Grand Slam que se enfrentará en primera ronda al estadounidense Marcos Giron.

El mallorquín criticó la tendencia del circuito a incluir pelotas más huecas y por tanto menos propensas a adquirir efectos aunque apuntó a que no le queda otra que adaptarse.

“La bola cambia por completo del día a la noche. También cuando hace humedad se pone muy lenta y cuando es un clima más seco muy rápida. Esto favorece a los jugadores que juegan más plano pero me toca adaptarme”, concluyó el tenista.

Nadal, Carreño y Alcaraz debutan el lunes

Los españoles Rafael Nadal (6), Pablo Carreño (19) y Carlos Alcaraz (31) debutarán este lunes en la jornada inaugural del Abierto de Australia frente al estadounidense Marcos Giron, el argentino Tomás Etchevarry y el chileno Alejandro Tabilo; mientras que el castellonense Roberto Bautista (15) se estrenará el martes delante del italiano Stefano Travaglia.

La organización del slam ‘aussie’ anunció este sábado que la parte alta del cuadro dará el primer paso en el cuadro principal que arrancará este lunes. También debutarán los españoles Jaume Munar, Carlos Taberner, Feliciano López y Pedro Martínez que se cruzarán en el camino del ruso Aslan Karatsev (18), el alemán Dominik Koepfer, el australiano John Millman y el argentino Federico Delbonis respectivamente.

El debut del serbio Novak Djokovic (1) ante su compatriota Miomir Kecmanovic, en el caso de que vuelva a ganar su apelación ante la decisión del ministro Alex Hawke de cancelarle nuevamente la visa, sería de igual forma al comienzo de la semana, como el alemán Alexander Zverev (3), una de las principales alternativas al título, que arrancará su camino ante su compatriota Daniel Altmaier.

Los españoles Pablo Andújar, Albert Ramos, Roberto Carballés y Alejandro Davidovich jugarán el martes.