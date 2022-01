El rendimiento de Rafa Nadal en el Open de Australia, donde se enfrentará en semifinales al italiano Matteo Berrettini, tiene enamorado el extenista estadounidense John McEnroe, que elogió el comportamiento del español.

Nadal ha sabido superar una lesión crónica en su pie izquierdo, que “no tiene solución”, y el golpe de calor que sufrió contra el canadiense Denis Shapovalov en cuartos para llegar a la penúltima ronda del torneo.

Para McEnroe la clave está en lo que para él ha sido una acertada planificación del Open de Australia. “Creo que la elección de Rafael Nadal de ir a Australia muy pronto fue acertada. Después de dar positivo por covid-19, muchos creyeron que renunciaría al Open de Australia. Haber jugado el torneo de Melbourne y acostumbrarse a ese calor resultó crucial contra Shapovalov”, aseguró McEnroe en Eurosport, cadena en la que es analista del torneo.

“Creo que la situación de Rafa es bastante similar a la de Roger Federer en 2017. Él también había regresado de una larga pausa”, continuó el estadounidense.

McEnroe elogió la actitud de Nadal sobre la pista y comparó al tenista español con el canadiense Shapovalov: “Nadal tiene la capacidad de sacar el máximo partido a cada situación en la que se encuentra. No es una cualidad que se pueda enseñar. Shapovalov tuvo el partido en su mano en un momento, pero el español subió de nivel en los momentos correctos. El canadiense debe entender que necesita un salto más de calidad mental para llegar a lo más alto”.

En el partido contra Nadal, Shapovalov llegó a acusar a los jueces de ser “todos unos corruptos”, por entender que dan un trato de favor al tenista español. “No solo juegas contra él, también compites contra el juez de silla. Es muy duro y frustrante sobreponerte a todo esto”, declaró Shapovalov, quien insistió en sus críticas a Nadal: “Me equivoqué al decir que son corruptos, pero me quedo con mi versión. Es injusto ver las veces que Rafa se sale con la suya en esto. Por supuesto que le digo algo al juez, porque estoy listo para sacar y el reloj se acerca al final. Claro que recibe trato preferente, se toma mucho tiempo entre puntos y sets, por eso tardamos tanto. ¿Cómo puedes recibir atención médica e ir al baño en el mismo descanso?”.

Después de estas declaraciones de Shapovalov, Nadal quiso dar su versión: “Sabía que me tomé un poco más de tiempo al final del primer set. Me tomé 30 segundos más. Creo que lo necesitaba y el árbitro actúo correctamente. Yo cumplo las reglas. Creo que él se ha equivocado al protestar. Entenderá que necesito cambiarme. Hay una nueva regla, que es el toilet break. Y yo sigo las normas. No creo tener un trato preferencial porque en la pista no lo merezco y no lo tengo. Supongo que le cuesta aceptar la derrota. Es lógico que después de un partido así uno tenga sus frustraciones. Es joven y todos cometemos errores. Entenderá con el tiempo que se ha equivocado con esto. Se ha equivocado y no se lo tengo en cuenta porque sé que es un buen chico”.