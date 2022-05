Zverev se queja de los horarios después de perder contra Alcaraz: “Una absoluta vergüenza”

Alexander Zverev reconoció la superioridad de Carlos Alcaraz en la final del Mutua Madrid Open, que el español ganó por 6-3 y 6-1, pero el tenista alemán no dejó pasar la oportunidad de criticar en rueda de prensa los horarios del torneo. “El trabajo de la ATP ha sido una absoluta vergüenza esta semana. Hace dos días me fui a la cama a las 4:00 y ayer [por el sábado] a las 5:00. Si alguien se va a dormir a esas horas, puede ser incluso difícil despertarse”, declaró Zverev.

El alemán no quiso restar mérito a Alcaraz, aunque sí señaló que si hubiera estado más “fresco” se habría visto “una final mejor”. “Jugar una final contra Carlos Alcaraz, que para mí es el mejor jugador del mundo ahora mismo, en un evento de Masters 1000... es difícil. No he tenido coordinación. No he tenido coordinación en mi servicio, no he tenido coordinación en mis golpes de fondo. He fallado dos golpes por encima de la cabeza que eran fáciles porque miro la pelota y todo se mueve en mis ojos”, señaló Zverev.

“Si te enfrentas a los mejores jugadores del mundo, tienes que estar a tope. De lo contrario, no tendrás ninguna oportunidad. No he tenido ninguna oportunidad”, continuó el alemán, que terminó su partido de semifinales contra Stefanos Tsitsipas pasada la 1 de la madrugada del sábado al domingo.

“Creo que todos nos hemos acostado tarde, todos hemos salido de fiesta alguna vez, pero si te quedas despierto hasta las 4 de la mañana, al día siguiente estás muerto. Si lo vuelves a hacer al día siguiente hasta las 5 de la mañana, te costará estar incluso despierto. No quiero quitarle mérito [a Alcaraz], pero me siento triste por la final que hemos jugado, porque podría haber sido un muy buen partido. Podría haber sido un gran partido”, se lamentó Zverev.

El alemán siguió quejándose por los horarios de los partidos y señaló que eso es algo que va en contra del mismo tenis: “Es bastante molesto porque quita un gran partido. Le quita al deporte del tenis. Todo el mundo quería ver un gran partido. Todo el mundo quería ver un tenis de alto nivel. Pero también soy humano. No soy un robot. No puedo. Simplemente no puedo estar a mi nivel cuando esto sucede cada noche”.