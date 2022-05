El dinero que ha ganado Carlos Alcaraz por conquistar el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz, campeón del Mutua Madrid Open. Lleva una temporada espectacular que le ha hecho ir subiendo puestos en la clasificación a saltos. Empezó el año en el 32 y se había propuesto para 2022 acabar entre los 16 primeros, pero eso hace tiempo que lo logró y de la capital de España sale como el sexto mejor tenista del planeta. Sus ingresos, lógicamente en un deporte que mueve tanto dinero, también han aumentado. Por el título en el Masters 1.000 español se embolsa una cifra importante: 1.041.570 euros, que suma a los 2,47 millones que ya llevaba esta temporada en premios, porque no hay que olvidar que llegó a tercera ronda en el Open de Australia y se proclamó campeón del ATP 500 de Río de Janeiro, del Masters 1.000 de Miami y del Conde de Godó en Barcelona. Para el finalista, Zverev, el premio es algo más de la mitad: 568,790 euros.

Su carrera es corta, pues no hay que olvidar que el pasado jueves cumplió 19 años. Es la primera temporada en la que está disputando el circuito completo, ya que el curso pasado todavía jugaba incluso algún Challenger y a torneos como por ejemplo el Masters 1.000 de Roma, que es el siguiente en el calendario, no podía acudir porque no tenía el ranking necesario. Son 93 partidos los que ha disputado para conquistar ya cinco títulos y sumar 5,16 millones de euros en premios. En 2021 ganó su primer título, el ATP 250 de Umag, y también termino con éxito las Next Gen ATP Finals, considerado una especia de Copa de Maestros para menores de 21 años, que se le quedó muy pequeña. Ya apuntó ahí lo que estaba por venir.

Este año el Mutua Madrid Open estrenaba trofeo. Es una edición especial, pues se cumple el 20 aniversario, y los ganadores, tanto del cuadro masculino como del femenino, levantaron la “copa” llamada Areté, creada por el artista palentino David Rodríguez Caballero, que también fue quien ideó las medallas del Mundial de baloncesto femenino de 2018, disputado en España, en Tenerife. “Areté” significa en griego antigua excelencia. “El tenis es un deporte que identificamos con la excelencia, un conjunto de valores que todo participante debe defender en el campo con el máximo esfuerzo y habilidad. He escogido el óvalo como referente de una raqueta ya que este objeto es la única herramienta del jugador y con ella debe conseguir la victoria”, explicó el artista, que también ha admitido que se inspiró en el triunfo de Rafa Nadal el pasado enero en Australia, el que supuso su vigésimo primer Grand Slam.