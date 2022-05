Horario y dónde ver el Nadal - Shapovalov de los octavos de final de Roma

Rafa Nadal superó su estreno en el Masters 1.000 de Roma ante Isner e incluso después pidió entrenar un poco más. La hora y cuarto de encuentro le supo a poco y quería más, en la búsqueda de la puesta a punto para Roland Garros que esta temporada es extraña por la lesión que le ha tenido un mes y medio parado y le ha impedido ir a Montecarlo y el Godó. Necesita partidos el balear y el segundo ya tiene fecha, hora y rival: los octavos de final del torneo italiano los juega contra el joven canadiense Denis Shapovalov. Será el jueves 12 de mayo a partir de las 19:00 y podrá verse en televisión en Movistar.

Los cara a cara entre los dos tenistas reflejan un 4-1 a favor del español, aunque sus partidos casi siempre han tenido miga. La victoria del norteamericano fue la primera vez que se encontraron, en el Masters 1.000 de Canadá en 2017, y venció quien en ese momento era apenas un chaval por 3-6, 6-4 y 7-6 (7/4). Desde ahí todos son triunfos de Rafa, algunos muy recordados como el del año pasado en la misma ronda del mismo escenario, en el que el español llegó a remontar dos pelotas de partido. “Tuve mucha suerte, me tuvo en sus manos, fue casi un milagro”, recordó Nadal el partido de 2021. La última vez que estuvieron frente a frente también saltaron chispas: fue en enero en el Open de Australia, cuando Shapovalov se quejó de que Rafa estaba tardando mucho en ponerse a restar y acabó gritando: “Sois todos unos corruptos”. Es más, sería el partido en el que el zurdo sufriría un golpe de calor en el cuarto set que le dejó prácticamente noqueado, pero Rafa se las apañó para sacar adelante ese encuentro de cuartos de final y después conquistó el que sería su vigésimo primer título de Grand Slam en la épica final contra Medvedev.

“Si me enfrentara a Djokovic sería una gran noticia porque significaría que he ganado varios partidos, pero no me preocupa tanto el torneo a largo plazo como me preocupa el día a día”, declaró Nadal a EFE en rueda de prensa tras su victoria contra Isner. “No tomo estos torneos como preparación para ningún otro, porque son eventos históricos. Pero ahora estamos en una perspectiva diferente tras la lesión. Estoy más centrado en mi mejora diaria más que en los rivales, pensando en lo que tengo que hacer para mejorar, aunque lo más importante es sentir que estoy en una línea ascendente”, añadió.