Así se hartó Nadal de las preguntas sobre Alcaraz

Nadal debutó en segunda ronda del Masters 1.000 de Roma y lo hizo con una victoria convicente ante John Isner. Lo que pasó luego en la sala de prensa del Foro Itálico era previsible. Tarde o temprano tenía que suceder. La explosión de Carlos Alcaraz, las inevitables comparaciones con Rafa, la mención constante a Carlitos... provocaron que el zurdo saltara. Se le preguntó por las similitudes entre la carrera de ambos con 19 años y pasó esto con Rafa visiblemente molesto: “No lo sé hombre, olvidé ya cómo era yo, pero es que no puedo estar hablando todos los días sobre quién va a ser mejor o quién es más fuerte ahora. Lo único que podemos hacer es disfrutar de su carrera, dejad de compararlo conmigo, por muy interesante que os resulte. Si puede ganar 25 Grand Slams será genial para él y para nuestro país, pero dejemos que disfrute. Yo pude gestionar mi carrera como quise, es el momento de dejarle a él que también lo haga. No podemos estar todo el día pensando en lo que podría conseguir. Él está jugando a un nivel fantástico y, probablemente, yo en 2005 también. Pero son diferentes momentos, diferentes carreras y maneras distintas de abordar las cosas porque los tiempos cambian. No me preguntéis más porque cada vez que lo hagáis diré lo mismo, no podéis ejercer más presión sobre él. Es genial tener un jugador como Carlos, de quien disfrutar durante muchos años, pero ahora mismo sigo jugando y me concentro en lo mío”.

Nadal tiene claro cuál es su objetivo en Roma más allá de un posible cruce con Djokovic en semifinales: “Si me enfrentara a Djokovic sería una gran noticia porque significaría que he ganado varios partidos, pero no me preocupa tanto el torneo a largo plazo como el día a día. No tomo estos torneos como preparación para ningún otro, porque son eventos históricos. Pero ahora estamos en una perspectiva diferente tras la lesión. Estoy más centrado en mi mejora diaria que en los rivales, pensando en lo que tengo que hacer para mejorar, aunque lo más importante es sentir que estoy en una línea ascendente”.

Después del “cómodo” partido ante Isner, Rafa completó una sesión de entrenamiento para seguir rodándose. Mañana le espera el canadiense Shapovalov, que hace un año y en octavos también le tuvo al borde de la eliminación. “He hablado claro desde mi vuelta. Quiero recuperar las mejores sensaciones y recuperar cosas que he perdido. Necesito entrenar el máximo para estar bien en dos semanas. Mañana es lo importante, pero no puedo permitirme perder oportunidades de recuperar. Tengo que mejorar, no queda más que trabajar y ojalá que el físico me permita llegar al objetivo. Cada victoria ayuda, necesito encontrar cosas en rachas positivas. El objetivo es volver a jugar sin tener que pensar demasiado”, dijo.