El vergonzoso tuit de un famoso deportista francés contra Nadal por inyectarse en Roland Garros

Roland Garros es territorio de Rafa Nadal, que con el paso del tiempo ha conquistado el corazón del público francés. Al principio, no le soportaban y wpor su capacidad para seguir ganando el torneo pese al paso de los años y las lesiones que no terminan de vencerle. Rafa Nadal muestra un coraje que casi ningún deportista o persona tiene y eso ha hecho que casi todos sus “enemigos” se rindan.

Casi todos, porque aún quedan franceses que agitan el fantasma de las inyecciones, con el que hace ya muchos años persiguieron los éxitos de Rafa Nadal. Ha sido el ciclista Thibaut Pinot el que ha removido viejos fantasmas con un mensaje en Twitter que no venía a cuento.

Tras ganar la final y llevarse por decimocuarta vez el trofeo de Roland Garros, Barbara Schett preguntó a Nadal cuántas inyecciones se había puesto en el pie para poder aguantar el dolor que casi le impide andar. Con esas inyecciones, los médicos logran dormir el nervio y evitar que cerebro reconozca el dolor de esa zona. Es decir, lo sigue teniendo mal, pero no le duele. Así que Nadal, que ha contado su lesión con naturalidad y con resignación, contestó sin tapujos: “Es mejor que no lo sepas”.

Eso lo ha aprovechado Pinot para atizar a Nadal. “Los héroes de hoy”, escribe escuetamente, pero lleno de significado el ciclista aprovechando la respuesta de Nadal en pie de pista. Lo hace acompañándolo de dos emojis, uno de ellos pensando. El ciclismo es el deporte que más ha vivido el mundo de las inyecciones para doparse y ahora ciclistas como Pinot apunta a casos totalmente distintos como el de Nadal para recargar sus escopetas con el rencor acumulado durante años. Aunque no viene mucho a cuento, porque son casos totalmente distintos.

Se lo dicen en uno de los comentarios: “Pinot, eres muy majo, pero los analgésicos perfectamente autorizados, todos los deportivos los tienen disponibles. Si quisieras, podrías haberlo tomado bastante legalmente”,

Los comentarios al mensaje del francés van por ese camino: “Thibaut, no te entiendo. Incluso estoy bastante decepcionado. ¿Se benefició Nadal de tener una lesión en el pie? Me pareció mucho más impresionante en años anteriores. No te lo parece Ok, venció a Djokovic pero por lo demás no fue sobrehumano. Me decepcionas”, le contesta otro.

El francés ha retuiteado un comentario que quiere dar contexto a sus palabras: “Su tuit habla irónicamente de los “héroes de hoy”. Estos héroes que eligen la actuación a expensas de sus cuerpos ya costa de un sufrimiento físico tal que hay que ponerlos a dormir. ¿Es este el modelo que queremos para nosotros y nuestros hijos? No me pregunto por el hombre Nadal sino por el modelo Nadal y los valores que puede transmitir el deporte”, dice